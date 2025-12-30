रत्नागिरी- पटवर्धन हायस्कूलमध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन
rat30p6.jpg-
14354
रत्नागिरी : पटवर्धन हायस्कूलमध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलनातील एक नृत्य.
पटवर्धन हायस्कूलमध्ये
वार्षिक स्नेहसंमेलन
रत्नागिरी, ता. ३० : पटवर्धन हायस्कूलमधील सातवी व आठवी वर्गाच्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक स्नेहसंमेलन अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात झाले. या स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी दीपक मेंगाडे यांच्या हस्ते झाले.
विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने व पालकांच्या उपस्थितीने स्नेहसंमेलन अधिकच रंगतदार झाले. या कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना व्यासपीठ मिळाले तसेच शाळेच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडले. कार्यक्रमास मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर, गुरूकुल विभागप्रमुख मनाली नाईक, उपमुख्याध्यापक रूपेश पंगेरकर, पर्यवेक्षक अमर लवंदे, सांस्कृतिक प्रमुख प्रिती केळकर, सातवी व आठवीचे पालक प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या ईशस्तवन व स्वागतगीताने झाली. प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय पंगेरकर यांनी करून दिला. गणेशवंदनेने संमेलनातील सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू झाले. मेंगाडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कला कार्यानुभव, ज्ञान-विज्ञान स्पर्धा, सांस्कृतिक उपक्रम यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. पटवर्धन हायस्कूलमध्ये केवळ ज्ञानदानच नव्हे तर कला कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण आणि विविध सहशालेय उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांचे उत्तम अध्यापन होत असल्याचे त्यांनी गौरवोद्गार काढले. सूत्रसंचालन कौस्तुभ पालकर यांनी प्रभावी पद्धतीने केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.