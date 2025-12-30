रत्नागिरी ः ग्रामीण मराठी भाषेचे संवर्धन करा
rat30p10.jpg-
14375
रत्नागिरी ः हेगशेट्ये महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या श्रमसंस्कार निवासी शिबिराच्या उद्घाटनाप्रसंगी मार्गदर्शन कराताना अभिजित हेगशेट्ये.
ग्रामीण मराठी भाषेचे संवर्धन करा
अभिजित हेगशेट्येः करबुडे येथे एनएसएसचे निवासी शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३०ः करबुडे येथे आयोजित केलेल्या या निवासी शिबिरात सहभागी विद्यार्थ्यांनी करबुडे येथील विस्तीर्ण अशा १२ वाड्यांमध्ये बोलली जाणारी ग्रामीण बोलीभाषा, विविध प्रसंगी बोलले जाणारे कोकणी शब्द, गाणी याचे संकलन करून ग्रामीण मराठी भाषेचे संवर्धन करावे, असे प्रतिपादन नवनिर्माण शिक्षणसंस्थेचे चेअरमन अभिजित हेगशेट्ये यांनी केले.
नवनिर्माण शिक्षण संस्थेच्या एस. पी. हेगशेट्ये महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या २२व्या निवासी श्रमसंस्कार निवासी शिबिराच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. हे शिबिर करबुडे पिंपळकोंड येथे सुरू आहे. शिबिराचे उद्घाटन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संत गाडगे महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून झाले. स्वर्गवासी झालेले सामाजिक कार्यकर्ते कै. प्रकाश अग्रे यांना दोन मिनिटे स्तब्ध उभे राहून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
करबुडे गावचे सरपंच संस्कृती पाचकुडे यांनी आपले मत व्यक्त करताना शिबिरार्थींना शुभेच्छा देत गावातील संपूर्ण कामाविषयी माहिती दिली. तर पोलिस पाटील हरिश्चंद्र वेद्रे यांनी कॅम्पचा अनुभव सांगितला. पिंपळकोंड शाळेचे मुख्याध्यापक विष्णू सागवेकर यांनी गावाची वैशिष्ट्ये सांगितली. नवनिर्माण कनिष्ठ महाविद्यालय विभागप्रमुख सुकुमार शिंदे यांनी शिबिरार्थींची कर्तव्ये, शिस्तबद्धता यावर मार्गदर्शन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.