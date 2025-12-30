‘विद्या विहार’चा सर्वंकष विकास करू
‘विद्या विहार’चा सर्वंकष विकास करू
सुरेंद्र भोसले ः आजगावात वार्षिक पारितोषिक वितरण उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ३० ः विद्या विहार शाळेमार्फत राबविले जाणारे उपक्रम हे विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणारे आहेत. शाळेच्या प्रगतीसाठी नेहमीच सहकार्य करू, अशी ग्वाही माजी विद्यार्थी सुरेंद्र भोसले यांनी पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात केले. लोककल्याण शिक्षण संस्था संचलित विद्या विहार इंग्लिश स्कूल आजगाव प्रशालेचा वार्षिक पारितोषिक वितरण कार्यक्रम मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.
यावेळी व्यासपीठावर सैन्य दलातील निवृत्त कॅप्टन बाळकृष्ण शेणई, अध्यक्ष शाळा समिती विद्याविहार हायस्कूल रामचंद्र झांट्ये, तिरोडा माजी सरपंच विश्वनाथ आडारकर, शिक्षक पालक संघ उपाध्यक्ष दिव्या काळोजी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे यश दीक्षित, चिन्मय गोखले, हेमंत आडारकर, रिया मुळीक, शिक्षक पालक संघ सदस्य निकिता केरकर, आजगाव सरपंच यशश्री सौदागर, पालक प्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सदस्य ज्योती आजगावकर, शिक्षक पालक संघ सदस्य गजानन काकतकर, पालक प्रतिनिधी अनंत पांढरे, रवींद्र नाईक, बाळकृष्ण हळदणकर, राम साटेलकर, वामन शेणई, शंकर साटेलकर, अवधूत राज्याध्यक्ष, यशवंत जाधव, अमृतराव माळगे, एस. वाय. पाटील, ‘आम्ही वर्गमित्र’चे दीनानाथ काळोजी आदी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या उपक्रमांतर्गत बनविलेल्या ‘मालवणी गजाली हस्तलेखन’ हस्तलिखिताचे प्रकाशन माजी विद्यार्थी सुरेंद्र भोसले यांच्या हस्ते झाले. भोसले यांनी प्रशालेला कार्यक्रमात दहा हजार रुपये आर्थिक मदत करत पुढील काही दिवसांत दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल बोर्डची व्यवस्था करणार असल्याचे सांगून आपले वडील विजयराव भोसले यांच्या स्मरणार्थ दहा हजारांची कायम ठेव रक्कम देण्याचे जाहीर केले. निवृत्त कॅप्टन बाळकृष्ण शेणई यांनीही शाळेसाठी दहा हजाराची आर्थिक मदत केली. शाळा समिती अध्यक्ष रामचंद्र झांट्ये यांनी माजी विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल माहिती दिली. प्रशालेच्या मानसी परुळेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. काव्य साळवी यांनी वार्षिक अहवाल वाचन केले. मुख्याध्यापक उत्तम भागीत यांनी प्रास्ताविक केले. मुख्याध्यापक उत्तम भागीत, काव्या साळवी यांनी आभार मानले.
