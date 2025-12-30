कुडाळ बॅ. नाथ पै सेंट्रल स्कूलचा डंका
कुडाळ बॅ. नाथ पै सेंट्रल स्कूलचा डंका
रंगोत्सव स्पर्धा; शंभर विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३० ः बॅ. नाथ पै सेंट्रल स्कूल, कुडाळ (सीबीएसई बोर्ड) या शाळेने कला स्पर्धा प्रकारात आणखी एक मोठी भरारी घेतली आहे. शाळेतील १०० विद्यार्थ्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील रंगोत्सव स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. सेंट्रल स्कूलच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा खोवला आहे.
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय रंगोत्सव स्पर्धेतील उत्कृष्ट कामगिरीच्या आधारावर ही निवड करण्यात आली. बॅ. नाथ पै सेंट्रल स्कूल येथे राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आलेल्या या रंगोत्सव सेलिब्रेशन स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी चित्रकला, हस्ताक्षर, कलरिंग, स्केचिंग, कोलाज तयार करणे, क्राफ्ट अशा विविध कला प्रकारांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रवेश मिळवला आहे. यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध कला प्रकारातील नेत्रदीपक कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रंगोत्सव सेलिब्रेशन फाउंडेशन मुलुंड, मुंबई या संस्थेतर्फे विविध बक्षिसे व पुरस्कारांनी गौरविण्यात येणार आहे.
या यशामध्ये कला शिक्षिका प्राजक्ता मेस्त्री, पूर्णिमा शिरवलकर, मुख्याध्यापिका चैताली बांदेकर यांच्या प्रेरणा व मार्गदर्शनाचा मोलाचा वाटा आहे. प्रशालेच्या या यशाबद्दल संस्थाध्यक्ष उमेश गाळवणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमृता गाळवणकर तसेच शाळेचे व्यवस्थापन, शिक्षकवृंद व पालकांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करतानाच पुढील स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या. या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ प्रशालेच्या बहुउद्देशीय सभागृहात झाला. यावेळी विद्यार्थ्यांना सन्मानित करण्यात आले.
