नऊ केंद्रांवर ८०८ शेतकऱ्यांची नोंदणी
14394
नऊ केंद्रांवर ८०८ शेतकऱ्यांची नोंदणी
प्रमोद गावडे ः सावंतवाडी ‘खरेदी-विक्री’तर्फे भात खरेदीचा प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३० ः आतापर्यंत ९ केंद्रांवर ८०८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. ऑनलाईन नोंदणी आणि सातबारा संदर्भातील तांत्रिक अडचणींमुळे यंदा नोंदणीचे प्रमाण काहीसे घटले आहे; मात्र शासनाने आता ऑफलाईन पद्धतीने सर्वेक्षण करून नोंदणी करण्यास परवानगी दिली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी अद्याप झालेली नाही, त्यांनी तातडीने संबंधित तलाठ्यांशी संपर्क साधून आपली नोंदणी पूर्ण करावी आणि हमीभावाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे यांनी केले आहे.
सावंतवाडी सहकारी खरेदी-विक्री संघाच्या वतीने शासकीय हमीभावाने भात खरेदीचा उत्साहात प्रारंभ करण्यात आला. संघाचे अध्यक्ष गावडे यांच्या हस्ते माठेवाडा येथील केंद्रावर हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाला. यंदा शासनाने भाताला २३६९ रुपये प्रति क्विंटल असा हमीभाव जाहीर केला असून, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांतील एकूण ९ केंद्रांवर ही खरेदी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
या कार्यक्रमाला उपाध्यक्ष रघुनाथ रेडकर, संचालक प्रमोद सावंत, प्रवीण देसाई, आत्माराम गावडे, ज्ञानेश परब, शशिकांत गावडे, विनायक राऊळ, दत्ताराम कोळमेकर, अभिमन्यू लोंढे, गुरुनाथ पेडणेकर, रश्मी निर्गुण, सगुण जाधव, व्यवस्थापक महेश परब, सागर गावकर आदी उपस्थित होते. यावेळी शेतकरी रामा गोसावी, अनिल सावंत, हेमंत राऊळ, हरिश्चंद्र तेली, श्वेता सावंत, सखाराम सावंत, प्रवीण गावडे, अजित रुपजी, लक्ष्मीकांत परब, सखाराम गावडे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
.................
ऑफलाईन सुविधेचा लाभ घ्यावा
शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी सावंतवाडी व दोडामार्ग या दोन्ही तालुक्यांतील महत्त्वाच्या ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. यात सावंतवाडी (माठेवाडा), मळगाव, मळेवाड, तळवडे, कोलगाव, मडुरा, डेगवे, इन्सुली, भेडशी या केंद्रांचा समावेश आहे.
नोंदणीसाठी ‘ऑफलाईन’ पर्यायाचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.