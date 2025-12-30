संगमेश्वर - राष्ट्रवादीतील इच्छुकांच्या देवरुख येथे मुलाखती
राष्ट्रवादीतील इच्छुकांच्या देवरूख येथे मुलाखती
स्वबळाची तयारी; आमदार शेखर निकम यांच्यासह निरीक्षकांची उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर,ता. ३० ः तालुक्यात येणाऱ्या आगामी जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून संघटनात्मक तयारीला वेग देण्यात आला आहे. या अनुषंगाने आमदार शेखर निकम यांनी देवरूख येथील संपर्क कार्यालयात इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती पार पडल्या. या वेळी ज्येष्ठ पदाधिकारी व पक्ष निरीक्षक विजयराव (अप्पा) गुजर आणि संगमेश्वर तालुकाध्यक्ष राजेंद्र पोमेंडकर हे उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) महायुतीत सहभागी होईल की नाही, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. चिपळूण येथील मेळाव्यात पालकमंत्री उदय सामंत यांनी नगरपालिकेतील फॉर्म्युला आगामी निवडणुकीत अंमलात आणण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे वेळप्रसंगी स्वबळावर निवडणूक लढवावी लागल्यास त्यासाठी आतापासूनच सज्ज राहण्याच्यादृष्टीने राष्ट्रवादीकडून मुलाखती घेण्यास सुरवात केली आहे. तसेच महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवली गेली तरीही त्यासाठी पक्ष तयार असल्याचा सुतोवाच आमदार निकम यांनी देवरूख येथे केला आहे.
राष्ट्रवादीमधील इच्छुक उमेदवारांनी कोणतीही वेळ न दवडता संघटनात्मक बांधणी करावी आणि तयारीला लागावे, असे स्पष्ट निर्देश पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले आहेत. या निवडणुका आमदार शेखर निकम यांच्या नेतृत्वाखाली लढवण्यात येणार असल्याचे उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रसंगी आमदार निकम म्हणाले, राजकारणात अनुभवातून शहाणपण येते. त्यामुळे ताकच नव्हे तर पाणीही फुंकून प्या, असे सांगितले. तसेच पक्ष सर्व पातळ्यांवर काळजीपूर्वक व नियोजनबद्ध तयारी करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, मुलाखतीवेळी प्रत्येक गट व गणातील इच्छुक उमेदवार, पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत शिस्तबद्धपणे पार पडली.
