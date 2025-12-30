असलदे गावढण येथे गोंधळोत्सव उत्साहात
असलदे गावढण येथे
गोंधळोत्सव उत्साहात
नांदगाव, ता. ३० ः असलदे गावढण येथे शिंदे परिवाराचा भवानी मातेचा त्रैवार्षिक गोंधळ उत्सव मोठ्या उत्साहात व भक्तिमय वातावरणात झाला. यानिमित्त पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ व शिंदे परिवाराचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यानिमित्त शिंदे परिवाराकडून पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांना निमंत्रित केले होते. शिंदे परिवारातील सदस्य, मुंबईकर चाकरमानी, माहेरवाशिणी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून मनोभावे पूजा करून गोंधळ कथा ऐकली. सकाळपासूनच भक्तिमय वातावरणात पूजा विधी सुरू झाले. दुपारपासून संबळीच्या आवाजाने वातावरण मंगलमय झाले. ठिकठिकाणी रांगोळ्या, सडा सारवण करून येणाऱ्या पाहुणे मंडळींचे आदरातिथ्य शिंदे परिवाराने गोडधोड पदार्थ देऊन केले. रात्री अनेक भाविकांनी दर्शन घेऊन देवटीला तेल अर्पण करत पूजा केली. सर्व उपस्थित मंडळींना महाप्रसाद वाटप करण्यात आला. गोंधळी बुवांनी गोंधळ सादर करत कथा ऐकवली. यावेळी मोठ्या संख्येने भक्तजन उपस्थित होते.
पाट ग्रामपंचायतीतर्फे फावडे, फिनेल वाटप
म्हापण ः चिपी ग्रामपंचायत कार्यालय येथे विकसित भारत शाश्वत उपजीविका म्हणजेच ‘व्हीबी जी राम जी’ या कार्यक्रमात सभा झाली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आता नवीन नावाने ओळखली जाणार आहे. त्याबाबत केंद्राने नवीन सुचना जारी केली आहे. त्याविषयी सविस्तर माहिती यावेळी चिपी भागातील ग्रामस्थांना देण्यात आली. यावेळी चिपी सरपंच माया माडये, उपसरपंच प्रकाश चव्हाण, माजी सरपंच साक्षी चव्हाण, ग्रामपंचायत अधिकारी श्री. पिंगुळकर, सदस्य पोलिसपाटील संदेश पवार यांसह आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका व ग्रामस्थ उपस्थित होते. यानिमित्त चिपी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील कुटुंबांना फावडे व फिनेल वाटप कार्यक्रम घेण्यात आला. पाच टक्के दिव्यांग निधीतून लाभार्थ्यांना धनादेश वाटप करण्यात आले.
