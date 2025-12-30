''स्वाभिमानी'' संघटनेतर्फे नांदगावात वस्तू वितरण
नांदगावात महिला सक्षमीकरणास हातभार
नांदगाव ः स्वाभिमानी कामगार संघटना सिंधुदुर्ग आयोजित महिला सक्षमीकरण, सबलीकरण व स्वावलंबन हेतूने सवलतीच्या दरात विविध वस्तू वितरण कार्यक्रमाचा प्रारंभ नांदगाव ओटव फाटा येथे नुकताच करण्यात आला. यामध्ये आटा चक्की, शिलाई मशीन, एलईडी टीव्ही व सायकल या वस्तू सवलतीच्या दरात मिळणार आहेत. याचे उद्घाटन नांदगाव सरपंच भाई मोरजकर व आयोजक सरिता राऊत, नीरज मोरये यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. नांदगाव येथे १५ जानेवारीपर्यंत हा कार्यक्रम असणार आहे. बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, माथाडी कामगार आदींसह सर्व प्रकारचे संघटित व असंघटित कामगार तसेच शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजक सरिता राऊत, नीरज मोरये यांनी केले आहे.
सुराज साठेंचे अकॉर्डीयन वादन
म्हापण ः परुळे येथे राधारंग फाउंडेशनच्या (कै.) वसंत देसाई स्मृती गायन स्पर्धेच्या निमित्ताने परीक्षक म्हणून उपस्थित असलेले विख्यात अकॉर्डीयन वादक सुराज साठे यांनी रसिकांच्या आग्रहास्तव अकॉर्डीयन वादन केले. त्यांची लीलया फिरणारी बोटे आणि त्यातून निघणारे स्वर ऐकून रसिक मंत्रमुग्ध झाले. रसिकांच्या आग्रहाखातर साठे यांनी अनेक बहारदार गाणी सादर करत या वाद्याविषयी माहिती दिली. ही रसिकांसाठी पर्वणीच ठरली. पंचमदा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदनमोहन ते नदीम श्रवण यांच्यापर्यंत अनेक संगीतकारांकडे वादन करत लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी यांनी गायलेली विविध गाणी त्यांनी लीलया सादर केली. श्री. साठे यांनी ६० वर्षे बॉलीवूडसह संगीत क्षेत्रात अकॉर्डीयन वादनाने नावलौकिक मिळविला आहे.
