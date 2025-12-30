सावंतवाडीला दिलेला शब्द पूर्ण करू
पालकमंत्री नीतेश राणे ः नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसलेंसह नगरसेवकांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३० ः शहरातील नागरिकांनी भाजपच्या विचारांचे नगराध्यक्ष व नगरसेवक निवडून देऊन आम्हाला आशीर्वाद दिले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत नागरिकांना दिलेला प्रत्येक शब्द पूर्ण करणार, असा विश्वास राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. आरोग्यासह पाण्यासंदर्भातील महत्त्वाचे विषय जाणून घेतले असून त्यासंदर्भात जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने आवश्यक असलेला सर्व निधी उपलब्ध करून नगराध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील सर्व समस्या दूर केल्या जातील, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली.
येथील पालिकेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांच्यासह भाजपच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा पालकमंत्री राणे यांनी सन्मान करीत यांच्या भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. यावेळी उपस्थित पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी पालिकेच्या माध्यमातून आगामी पाच वर्षाच्या कार्यकालात करण्यात येणाऱ्या विकास प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. सुरुवातीलाच त्यांनी सावंतवाडीकरांचे आभार मानत या निवडणूक प्रक्रियेत विशेष मेहनत घेणाऱ्या भाजपचे युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज लखमराजे भोसले यांचे कौतुक केले तसेच भाजपच्या सर्वच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी घेतलेले मेहनतीचा विजय असल्याचे त्यांनी यावेळी विशद केले.
यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर, जिल्हा उपाध्यक्ष महेश सारंग, शहर अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित नगरसेवक सुधीर आडीवरेकर, महिला शहर अध्यक्ष नगरसेविका मोहिनी मडगावकर, नगरसेवक आनंद नेवगी, ॲड. अनिल निरवडेकर, प्रतिक बांदेकर, दीपाली भालेकर, दुलारी रांगणेकर, निलम नाईक, सुकन्या टोपले, सुनिता पेडणेकर, वीणा जाधव यांच्यासह माजी नगरसेवक ॲड. परिमल नाईक, राजू बेग, उदय नाईक, प्रमोद गावडे, ॲड. सिद्धार्थ भांबुरे, ॲड. संजू शिरोडकर, ॲड. रुजूल पाटणकर, महेश धुरी, दिलीप भालेकर, अमेय पै, हितेन नाईक, सुधाकर राणे, अमित गवंडळकर, गणेश पडते, विराग मडकईकर, संजय शिरसाट आदी उपस्थित होते.
महायुती म्हणूनच एकत्रित
राज्यात आम्ही महायुती म्हणून एकत्र असून जिल्ह्यातही आम्ही महायुती म्हणूनच पुढे जात आहोत. आगामी जिल्हा परिषद निवडणूक तसेच नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्ष व सभापती निवडीबाबत प्राथमिक स्तरावर ओरोस येथे शिंदे शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे, जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत व मनीष दळवी यांची एकत्रित बैठकीत चर्चा झाली असून स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्ते व नगरसेवकांना देखील विश्वासात घेऊन याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री राणे यांनी यावेळी सांगितले.
