मोती तलाव परिसरासह आठवडा बाजाराची पाहणी
14464
मोती तलाव परिसरासह
आठवडा बाजाराची पाहणी
नगराध्यक्षांकडून समस्यांची दखल
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३० ः शहरातील मोती तलाव परिसर तसेच आठवडा बाजाराची नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसलेंसह नगरसेवकांनी पाहणी करत तेथील समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तसेच अधिकाऱ्यांना काही सूचना त्यांनी केल्या.
शहराच्या नगराध्यक्षपदाचा कारभार हाती घेतल्यापासून श्रद्धा भोसले यांनी आपल्या कामाचा धडाका सुरू केला आहे. गेली चार ते पाच वर्षे पालिकेवर प्रशासक असल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात समस्या जाणवत आहेत. नागरिक आपापल्या प्रभागातील समस्या प्रत्यक्ष तसेच फोनद्वारे नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांना कळवित आहेत. एकूणच नागरिकांच्या समस्यांची कारणे आणि शहरातील समस्या पाहता नगराध्यक्षा भोसले यांनी सहकारी नगरसेवकांना घेऊन कामाला सुरुवात केली आहे. आज सकाळीच पालिकेमध्ये दाखल होताच त्यांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सोबत घेत सहकारी नगरसेवकांसोबत मोती तलाव परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्याठिकाणी असलेल्या समस्या जाणून घेत तशा प्रकारच्या आवश्यक सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. त्यानंतर त्यांनी मंगळवारच्या आठवडा बाजाराला भेट देऊन व्यापाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्याठिकाणी आवश्यक सोयी सुविधांबाबत माहिती घेतली. तसेच आठवडा बाजार कसा सुखकर होईल यासंदर्भात कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.