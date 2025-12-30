क्रीडा महोत्सवात काळानुरूप बदल आवश्यक ः मंत्री राणे
14471
क्रीडा महोत्सवात काळानुरूप
बदल आवश्यक ः मंत्री राणे
नाधवडे ब्राह्मणदेव शाळेत प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ३० ः शालेय पातळीवर होत असलेल्या क्रीडा महोत्सवाला वेगळे महत्व आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे होत असलेल्या महोत्सवामध्ये काळानुरूप बदल होणे आवश्यक आहे. तसेच लोकसहभागही वाढला पाहिजे, असे मत पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी येथे व्यक्त केले.
नाधवडे येथील ब्राम्हणदेव शाळेत तालुकास्तरीय बाल, कला, क्रीडा स्पर्धा व ज्ञानी मी होणार महोत्सवाचे आयोजन केले होते. याचे उद्घाटन पालकमंत्री राणे यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाला गटविकास अधिकारी प्रिमेश वाघ, गटशिक्षणधिकारी अशोक वडर, सहाय्यक गटविकास अधिकारी रामचंद्र जंगले, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुधीर नकाशे, भालचंद्र साठे, बाप्पी मांजरेकर, तुळशीदास रावराणे, बंड्या मांजरेकर, दिगंबर पाटील, बाळा जठार, प्राची तावडे, लीना पांचाळ, श्रद्धा रावराणे, संजय पाताडे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री म्हणाले, ‘शालेय पातळीवर होणारा क्रीडा महोत्सव हा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अनेक अर्थाने महत्वपूर्ण आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे त्याच पद्धतीने या महोत्सव घेतला जातो. त्यामध्ये काळानुरूप बदल करणे आवश्यक आहे. तालुक्याची लोकसंख्या ३८ हजार इतकी आहे. त्यानुसार या महोत्सवात लोकसहभाग अपेक्षित आहे. या महोत्सवाला एक वेगळी परंपरा आहे. शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले जाणार आहे. त्यामुळे अतिशय उच्च दर्जाची आखणी करा. त्याकरीता शासन पातळीवर अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. पंचायत समितीच्या माध्यमातून विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले पाहिजेत. चांगले उपक्रम या ठिकाणी राबविले गेले पाहिजेत.’ गटविकास अधिकारी वाघ यांनी जिल्ह्याची शैक्षणिक गुणवत्ता चांगली आहे. या महोत्सवातून संस्कृतीचे जतन आपण सर्वांनी करूया, असे आवाहन केले. सुधीर नकाशे यांनी मनोगत व्यक्त केले. संजय पाताडे यांनी सूत्रसंचालन केले.
