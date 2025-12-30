दापोली- गझलकार कैलास गांधींना निमंत्रण
कैलास गांधी.
अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनासाठी
गझलकार कैलास गांधींना निमंत्रण
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ३० ः सातारा येथे होणाऱ्या ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी दापोलीतील ज्येष्ठ कवी व गझलकार कैलास गांधी निमंत्रित केले आहे. ते कोकणचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. त्यांना गझलकट्ट्यावर होणाऱ्या ६व्या गझल मुशायऱ्याच्या अध्यक्षपदाचा सन्मान देण्यात आला आहे.
सातारा येथे १ ते ४ जानेवारी २०२६ या कालावधीत मराठी साहित्य संमेलन होणार आहे. या संमेलनात परिसंवाद, कविसंमेलन, काव्यकट्टा, गझलकट्टा, ग्रंथप्रदर्शन तसेच विविध सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे. संमेलनाचे उद्घाटन १ जानेवारीला होईल. ३ रोजी दुपारी ३ वा. मुख्य मंचावर होणाऱ्या पहिल्या कवी संमेलनाचे अध्यक्षपद सुप्रसिद्ध कवी अशोक नायगावकर भूषवणार असून, या संमेलनात निमंत्रित कवी म्हणून गांधी यांचा सहभाग असणार आहे. त्याच दिवशी सकाळी १० वा. गझल कट्ट्यावर होणाऱ्या ६व्या गझल मुशायऱ्याचे अध्यक्षपद त्यांना बहाल करण्यात आले आहे. या मुशायऱ्याचे सूत्रसंचालन गझलकार संदीप पटेल करणार आहेत. या मुशायऱ्यात राज्यभरातील नामवंत गझलकार सहभागी होणार असून, त्यामध्ये आत्माराम जाधव (परभणी), अरूण देसाई (धुळे), नरेंद्र पाटील (पुणे), विजय देशमुख (धाराशिव), गोविंद हाके (बीड), भालचंद्र कुलकर्णी, डॉ. धन्वंतरी कुलकर्णी (सातारा), आदेश कोळेकर (पुणे) आदींचा समावेश आहे. गांधी यांना मिळालेल्या या सन्मानामुळे दापोलीसह संपूर्ण कोकणच्या विविध स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
