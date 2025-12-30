शिक्षणातून आयुष्याची शिदोरी मिळते
शिक्षणातून आयुष्याची शिदोरी मिळते
सुभाष वळंजू ः देवगड हायस्कूलमध्ये नूतन वास्तूचे शाळार्पण
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ३० : गरिबीतून आयुष्यात पुढे जायचे असल्यास शिक्षणाशिवाय तरुणोपाय नाही. शिक्षणाने आयुष्याला दिशा मिळते, असे मत देणगीदार सुभाष वळंजू यांनी येथे व्यक्त केले. येथील शेठ म. ग. हायस्कूलमध्ये काहीकाळ घेतलेल्या शिक्षणातून पूर्ण आयुष्याची शिदोरी मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
देवगड एज्युकेशन बोर्ड, मुंबई संचलित येथील शेठ म. ग. हायस्कूल परिसरात संस्थेने उभारलेल्या ‘मातोश्री सुंदरा शंकर वळंजू विद्याभवन’ या वास्तूचे उद्घाटन व नामफलक अनावरण सोहळ्यासमयी ते बोलत होते. हा कार्यक्रम प्रशालेच्या गुरुदक्षिणा प्रेक्षागृहात झाला. मंचावर वळंजू यांचे कुटुंबीय नीना वळंजू, मयुर वळंजू, ग्रेसियला वळंजू, डॉ. अनिता वळंजू, सुयश वळंजू, झेवियर वळंजू, विवियांना वळंजू, सोनिया शेलगीकर, लीना शेलगीकर, मीरा शेलगीकर तसेच संस्थेचे कार्याध्यक्ष अरुण जोशी उपस्थित होते.
या शाळेत आपण काहीकाळच शिक्षण घेतले. मात्र, त्यातूनच पूर्ण आयुष्याची शिदोरी मिळाली. येथील खेळ आणि शिक्षण घेऊन मुंबईत जाऊन पुढील शिक्षण घेतले. गरिबीवर मात करायची असल्यास शिक्षणाशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. यावेळी अनिता शेलगीकर आणि मयुर वळंजू यांनी मनोगतातून शिक्षणाचे महत्त्व विशद केले. सदानंद पवार, बाळासाहेब ढोके, अॅड. अविनाश माणगावकर, प्रसाद पारकर, माजी मुख्याध्यापक शांताराम कर्णिक उपस्थित होते. शंकर धुरी यांनी मान्यवरांचा परिचय करून दिला. मिलिंद कुबल यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्याध्यापक प्रवीण खडपकर यांनी आभार मानले.
शिक्षणामुळेच आयुष्याला दिशा!
‘शिक्षणातून पुढील आयुष्याकडे पाहण्याची वृत्ती बदलते. जीवनात भावनांइतकेच व्यवहाराला महत्त्व असते. येथील मातीमुळेच अभिमानाने उभे आहोत. टेंगशे सरांची शिकवण आजही लक्षात आहे. कुठेही असलो तरी देवगडकरच राहणार,’ असे सांगून संस्थेला यापुढेही सहकार्य करू, असे वळंजू यांनी आश्वासित केले.
