सोलारचे मंडणगड येथे कार्यालय
rat31p4.jpg
14628
मंडणगड : रिशिझ सोलरचे उद्घाटन करताना नगरसेवक विनोद जाधव. सोबत नगरसेवक आदेश मर्चंडे, विश्वास सुगदरे, अहमद सिकंदर बुरुड, विशाल येलवे, त्रकार सचिन माळी, गणेश चोरगे, पोलीस पाटीस किरण तांबे, संतोष दुसार, उपसरपंच महिंद्र येलवे, समिर येलवे आदी.
सोलरचे मंडणगड येथे कार्यालय
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ३१ ः ग्रामीण भागात उर्जा बचतीची सवय लागावी आणि सोलरद्वारे नव्या पर्यायांची माहीती व्हावी, यासाठी युवा उद्योजक अरिवंद येलवे यानी मंडणगड येथे सोलारचे कार्यालय सुरु केले आहे. याचे उद्घाटन नगरपंचायत विरोधीपक्ष गटनेते विनोद जाधव यांच्या हस्ते झाले.
मंडणगड येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला नगरसेवक आदेश मर्चंडे, विश्वास सुगदरे, अहमद सिकंदर बुरुड, विशाल येलवे, त्रकार सचिन माळी, गणेश चोरगे, पोलीस पाटीस किरण तांबे, संतोष दुसार, उपसरपंच महिंद्र येलवे, समिर येलवे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. रिशिझ सोलरचे माध्यमातून सौर उर्जेवर विज निर्माण करणारी यंत्रे, घरगुती वापराची यंत्रे, कृषी पंप इत्यादी उपकरणे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.