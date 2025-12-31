खेडमध्ये भटक्या कुत्र्यांची निर्बिजीकरण मोहीम लांबणीवर
खेडमध्ये भटक्या कुत्र्यांचे
निर्बिजीकरण लांबणीवर
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ३१ : शहरात भटक्या कुत्र्यांचा संचार वाढल्यामुळे नागरिक मेटाकुटीस आले आहेत. भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी नगरपालिका प्रशासनाने निर्बिजीकरणाची मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र नगरपालिका निवडणुकीमुळे निर्बिजीकरणाची मोहीम लांबणीवर पडली आहे. यासाठी आणखी महिनाभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
खेड शहरात मोकाट कुत्र्यांच्या वावराने नागरिक भयभीत झाले आहेत. भर रस्त्यात कोणत्याही क्षणी आडव्या येणाऱ्या मोकाट कुत्र्यांमुळे प्रसंगी अपघात देखील घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नगर प्रशासनाने मोकाट कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणाची मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगरपालिका हद्दीतील भटक्या कुत्र्यांना खाद्य घालण्यासाठी जागांची निश्चिती करण्यात आली आहे. त्या जागेवर भटक्या कुत्र्यांना खायला द्यावे, असे आदेश नगरपालिका प्रशासनाने काढले आहे. तसेच याच कालावधीत निर्बिजीकरण मोहीमही राबवण्यात येणार होती. परंतु नगरपालिका निवडणुकीमुळे निर्बिजीकरणाच्या मोहिम लांबणीवर पडली. ही मोहीम प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी आणखी काही दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
