नगरपंचायतीचा कारभार गतिमान करा

संदेश पारकर : दिरंगाई झाल्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ३१ : येथील नगरपंचायतीचा कारभार गतिमान व्हायला हवा. सांडपाणी निचरा व्यवस्था केल्याखेरीज कुठल्याही संकुलांना पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नका. शहरातील सर्व स्वच्छतागृहांची रोज सफाई व्हायला हवी. नळपाणी पुरवठा योजना सुस्थितीत ठेवा. प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर कामाची जबाबदारी निश्चित करा. शहरात कुठेही कचरा दिसता कामा नये. नागरिकांना सेवासुविधा पुरविताना दिरंगाई झाली तर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होईल, असा इशारा नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी आज प्रशासनाला दिला.
नगराध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर श्री.पारकर यांनी आज आपल्या दालनात प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी नगरसेवक सुशांत नाईक, नगरपंचायतीचे अधीक्षक अमोल अघम, स्वच्छता निरीक्षक ध्वजा उचले, अमोल भोगले, पाणीपुरवठा अधिकारी मनोज धुमाळे, अभियंता सचिन नेरकर, विभव सावंत यांच्यासह चेतन अंधारी, सुजित जाधव, विलास कोरगावकर, गौरव हर्णे आदी उपस्थित होते. पारकर यांनी आढावा घेतलेल्या आजच्या बैठकीत शहरातील सर्व सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सफाई नसणे, शहरात कुठेही बसून मच्छी विक्रीचा व्यवसाय सुरू असणे, शहरातील अनेक संकुलांमध्ये पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा नसल्याने सांडपाण्याची समस्या निर्माण होणे, शहराच्या अनेक भागातील पथदीप बंद असणे आदी मुद्दे चर्चेला आले.
८६ लाखाच्या स्वच्छतागृहात पाणीच नाही
कणकवली नगरपंचायतीतर्फे पटवर्धन चौकालगतच्या भाजी मार्केटमध्ये ८६ लाख रूपये खर्चून स्वच्छतागृह उभारले. मात्र, या स्वच्छतागृहात पाणी उपलब्ध नाही. याखेरीज या स्वच्छतागृहात ठिकठिकाणी गळती असल्याने दुर्गंधी पसरत असल्याचीही बाब समोर आली. यावर चर्चा करताना या स्वच्छतागृहावर पाण्याची टाकी बसवावी. या टाकीत नगरपंचायतीच्या नळयोजनेतून पाणी पुरवठा करा. तसेच या स्वच्छतागृहाच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करा असे निर्देश नगराध्यक्ष श्री.पारकर यांनी दिले.
शहरात ठिकठिकाणी मच्छी बाजार
शहरासाठी सुसज्ज मच्छीरमार्केट उभारले आहे. तरीही शहरातील किनई रोड, नरडवे रस्ता व इतर ठिकाणी मच्छी विक्रेते बसून आपला व्यवसाय करतात. त्याचा फटका मच्छीमार्केटमध्ये असलेल्या विक्रेत्यांना बसतो अशा तक्रारी येत असल्याचीही बाब या बैठकीत निदर्शनास आली. यावेळी श्री.पारकर यांनी संपूर्ण शहरात किती ठिकाणी मच्छी विक्रेते बसून आपला व्यवसाय करतात, त्याचा आढावा घ्या. त्या विक्रेत्यांची समस्याही समजून घ्या आणि त्यांना मच्छीमार्केटमध्ये व्यवसाय करण्यासाठी विनंती करा, असेही निर्देश श्री.पारकर यांनी केले.
कर्मचाऱ्यांना पूर्ण मानधन द्या
शहरातील कंत्राटी तत्वारील स्वच्छता कर्मचारी आणि नळयोजना कर्मचाऱ्यांना पूर्ण मानधन द्या. कागदोपत्री १४ हजार रुपये आणि प्रत्यक्षात सहा ते सात हजार रुपये मानधन दिल्याच्या तक्रारी आहेत. यापुढे असे होऊ नये. कर्मचारी पुरवठा करणाऱ्या संस्थेने किमान नफा ठेवून या कर्मचाऱ्यांना मानधन द्यावे. याबाबत कोणाच्याही तक्रारी येता नये असेही निर्देश श्री.पारकर यांनी नगर पंचायत प्रशासनाला दिले.
--
नळपाणी आराखडा मंजूर करून आणू
कणकवली शहराची नळयोजना जीर्ण झाली आहे. या नळयोजनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नगरपंचायतीने सुधारीत आराखडा तयार करून तो प्रशासनाकडे पाठवला आहे. हा आराखडा सध्या कुठल्या अधिकाऱ्यांकडे आहे. हा आराखडा तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण आहे का? याची संपूर्ण माहिती माझ्याकडे द्या. नगरविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून शहराच्या नळयोजना आराखड्याला लवकरच मंजूरी मिळवून आणू, अशी ग्वाही श्री.पारकर यांनी दिली.
----
विकास आराखड्याबाबत पाठपुरावा करू!
कणकवली शहरातील अनेक प्रभागांत अजूनही रस्ते तयार झाले नाहीत. पूर्वीच्या नियोजन आराखड्यामध्ये रस्त्यांची आखणी न झाल्याने नगरपंचायतीला नव्याने रस्ते तयार करणे अडचणीचे होत आहे. दुसरीकडे शहराचा नवीन विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. या आराखड्यामध्ये नवीन रस्त्यांची आखणी केली जावी. तसेच अन्यायकारक आरक्षणे असू नयेत याअनुषंगाने लवकरच नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करू, अशी माहिती नगराध्यक्ष श्री.पारकर यांनी दिली.
