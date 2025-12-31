नववर्ष स्वागताच्या फसव्या संदेशांपासून सतर्कता बाळगा
14608
नववर्ष स्वागताच्या फसव्या
संदेशांपासून सतर्कता बाळगा
पोलिस निरीक्षक मगदूम यांचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३१ ः नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सअॅप व टेलिग्रामद्वारे नववर्ष स्वागत शुभेच्छांच्या नावाखाली ‘एपीके’ फाईल असलेले संदेश मोबाईल धारकांनी डाऊनलोड करू नये. ते सायबर फसवणूक करण्याचे प्रकार असू शकतात. त्यामुळे अशा संशयास्पद संदेशांपासून नागरिकांनी सावध राहावे, असे आवाहन कुडाळचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांनी रोटरी महोत्सवात केले.
यावेळी निवती पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक श्री. गायकवाड व रोटरी पदाधिकारी उपस्थित होते. श्री. मगदूम म्हणाले की, सध्या व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्रामवर ''हॅप्पी ''न्यू इयर'' अशा स्वरुपाचा संदेश पाठवून, त्यासोबत एपीके फाईल पाठविली जात आहे. ही फाईल मोबाईलमध्ये डाउनलोड किंवा इन्स्टॉल केल्यास मोबाईल हॅक होण्याची, ओटीपी व बँकिंग संबंधित गोपनीय माहिती चोरीस जाण्याची तसेच आर्थिक फसवणूक होण्याची दाट शक्यता असते. नागरिकांनी अशा फेक संदेशांपासून सावध राहावे. ओळख नसलेली कोणतीही एपीके फाईल डाउनलोड करू नये. तसेच संशयास्पद लिंक किंवा एपीके फाईल पुढे फॉरवर्ड करू नये. कोणतीही फाईल डाउनलोड करण्यापूर्वी तिचा स्रोत आणि विश्वासार्हता तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा प्रकारची फाईल चुकून इन्स्टॉल झाली असल्यास किंवा सायबर फसवणूक झाली असल्यास तत्काळ सायबर क्राईम हेल्पलाईन क्रमांक १९३० वर संपर्क साधावा किंवा संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.
