नेरूर ः बॅ. नाथ पै नर्सिंग महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या निवासी श्रमसंस्कार शिबिर सांगता प्रसंगी उपस्थित रणजीत देसाई, अॅड. निलंगी रांगणेकर-सावंत, उमेश गाळवणकर, अमृता गाळवणकर व इतर. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
मानसिक सुदृढतेसाठी श्रमदान गरजेचे
रणजीत देसाई ः नेरुर येथील शिबिराची सांगता
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३१ ः निरोगी आयुष्यासाठी आजच्या काळात श्रमप्रतिष्ठा सर्वांत महत्त्वाची आहे. आपल्या शारीरिक आणि मानसिक सुदृढतेसाठी श्रमदान करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रणजीत देसाई यांनी केले.
बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेच्या बॅ. नाथ पै नर्सिंग महाविद्यालय यांच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे आयोजित श्रमसंस्कार शिबिर नेरुर येथे विविध उपक्रमांनी झाले. येथील गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. विद्यार्थ्यांसाठी विविध मार्गदर्शनपर व्याख्याने, समाजासाठीचे श्रमदान, आरोग्य तपासणी, बौद्धिक चर्चासत्रे, सर्वेक्षण, गटचर्चा तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम असे विविध कार्यक्रम पार पडले.
प्रा. अरुण मर्गज, डॉ. गार्गी ओरसकर, रिद्धी पाताडे, ॲड. तृप्ती प्रभू देसाई, ॲड. नीलांगी रांगणेकर यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. श्रमदान शिबिराअंतर्गत नेरुर ग्रामपंचायत, कलेश्वर मंदिर, कलेश्वर हायस्कूल, व प्राथमिक शाळेची परिसर स्वच्छता तसेच कलेश्वर हायस्कूल नेरुर येथील किशोरवयीन मुलींची आरोग्य तपासणी केली. अॅड. निलंगी रांगणेकर-सावंत यांनी नवीन कायद्याची ओळख करून देताना श्रमाबरोबर, शारीरिक आरोग्याच्या ज्ञानाबरोबरच, कायद्याचं ज्ञान किती आजच्या काळात गरजेचं आहे, याची माहिती दिली. न्याय हक्कासाठीच्या विविध तरतुदी आपणास ज्ञात असणे गरजेचे आहे हे सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांना दैनंदिन जीवनामध्ये कायद्याचे महत्व सांगितले. नर्सिंग महाविद्यालयाच्या प्रा. वैशाली ओटवणेकर, प्रा. वैजयंती नर, मानसी धुरी व प्राचार्य कल्पना भंडारी यांचे सहकार्य मिळाले.
