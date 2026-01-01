लॅबचे उद्घाटन
साखरपा : लॅबच्या उद्घाटन प्रसंगी माजी खासदार डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे. डावीकडून रवींद्र संसारे, प्रशांत कदम, राजेश कोळवणकर, मुख्याध्यापिका रूपाली सावंतदेसाई, रुची सेठी आदी.
नाणीज विद्यामंदिरात ‘ईआय लॅब’
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. १ ः माध्यमिक विद्यामंदिर आणि कनिष्ठ महाविद्यालय नाणीज येथे ईआय टिंकर लॅबचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी राज्यसभेचे माजी खासदार आणि शिक्षक, महिला, बालकल्याण स्थायी समिती अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे उपस्थित होते.
नाणीज हायस्कूलमध्ये ही लॅब पुणे येथील स्काय रोबोटिक्स या संस्थेतर्फे उभारण्यात आली आहे. या लॅबच्या उभारणीत अभिजीत सहस्रबुद्धे आणि कृष्णमूर्ती बुक्का या दोघांचे सहकार्य लाभले आहे. या प्रयोगशाळेचे उद्घाटन करताना डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी या अभिनव उपक्रमाचे कौतुक केले. या कार्यक्रमाला संस्थाध्यक्ष प्रशांत कदम, खजिनदार रवींद्र संसारे, उपाध्यक्ष राजेश कोळवणकर, मुख्याध्यापिका रूपाली सावंतदेसाई, श्वास संस्थेच्या रुची सेठी, सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी पालक उपस्थित होते.
