शंभर बाल वारकऱ्यांच्या साथीने रंगले कीर्तन
rat31p9.jpg-
14654
राजापूर ः किर्तनाचे सादरीकरण करताना श्रीपाद महाराज बडवे
rat31p10.jpg
14651
राजापूर ः किर्तनाला साथ देताना पखवाज वादक.
शंभर बाल वारकऱ्यांच्या साथीने रंगले कीर्तन
महाराष्ट्रातील पहिलीच कार्यक्रम ; शतक महोत्सवी पुण्यतिथी सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३१ः तालुक्यातील वाटुळ येथील कैलासवासी महादेव बुवा दळवी यांच्या शतक महोत्सवी पुण्यतिथी सोहळ्यानिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताह झाला.सप्ताहाचा समारोप श्रीपाद महाराज बडवे यांनी सादर केलेल्या कीर्तनाने झाला. कोणत्याही कीर्तनाच्या साथीने दोन ते तीन पखवाज वादक असतात. मात्र, यावेळी १०० बाल पखवाज वादकांच्या साथीने काल्याचे कीर्तन झाले. महाराष्ट्रातील बहुधा हा पहिलीच कार्यक्रम आहे. या अनमोल पर्वणीचा शेकडो वारकर्यांसह वाटुळ पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी लाभ घेतला.
राजापूर तालुक्यातील वाटुळ-तांबळवाडी येथे गेल्या सुमारे दीडशे वर्षापासून वारकरी संप्रदायाची वाटचाल अव्याहतपणे सुरू आहे. वैकुंठवासी सद्गुरू धोंडोपंत दादासाहेब व वैकुंठवासी सद्गुरू दत्तोपंत महाराज बडवे यांच्या आशीर्वादाने व श्रीपाद महाराज बडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैकुंठवासी महादेव बुवा दळवी यांच्या १०० व्या पुण्यस्मरणानिमित्त तांबळवाडी वारकरी सांप्रदायिक मंडळ व तांबळवाडी रहिवाशी संघ मुंबई यांच्यावतीने नुकतेच अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन केले होते.
या सप्ताहाच्या सातव्या दिवशी आळंदी येथून आलेल्या १०० बाल पखवाज धारक बाल वारकरी यांची ‘राम कृष्ण हरी’ तालावर निघालेली दिंडी शेकडो वारकरी व वाटुळ पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांसाठी अनमोल पर्वणी ठरली. सप्ताहाचा समारोप श्रीपाद महाराज बडवे यांनी सादर केलेल्या काल्याच्या कीर्तनाने झाला. कोणत्याही कीर्तनाला दोन ते तीन पखवाज वादक असतात. महादेव बुवा दळवी यांच्या १०० व्या पुण्यतिथी समारोहाचे औचित्य साधत १०० बाल पखवाज धारकांच्या साथीने काल्याचे कीर्तन झाले. तत्पूर्वी, आठ दिवसांमध्ये पंढरपूर देहू आळंदी नगरीतील प्रसिद्ध कीर्तनकारांनी आपली कीर्तन सेवा या निमित्ताने दिली. यावेळी नामदेव महाराज तुकाराम महाराज यांचे वंशज तसेच पंधरा वर्षे वयाचे श्रीदत्त महाराज बडवे यांचेही कीर्तन संपन्न झाले. या सप्ताहाच्या निमित्ताने आठ दिवसामध्ये हरी नामासह ‘राम कृष्ण हरी नामाच्या जयघोषाने परिसर भक्तिमय झाला. या सप्ताहाच्या यशस्वीततेसाठी तांबळवाडी वारकरी सांप्रदायिक मंडळ व तांबळवाडी रहिवाशी संघ मुंबई यांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ग्रामस्थ अन् वारकर्यांनी मेहनत घेतली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.