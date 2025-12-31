लोककलांवर आधारित कार्यक्रमांचे सादरीकरण
गोठणे-दोनिवडे ग्रामविकास मंडळाच्या
स्नेह मेळाव्यात लोककला सादर
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३१ः तालुक्यातील गोठणे-दोनिवडे ग्रामविकास मंडळ मुंबई यांच्यावतीने सतराव्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कौटुंबिक स्नेह मेळाव्यामध्ये लोकसंस्कृती आणि लोककलांवर आधारित कार्यक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच दिनदर्शिकेचेही प्रकाशन केले.
गोठणे-दोनिवडे ग्रामविकास मंडळाच्या मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर नाचणेकर यांच्या उपस्थितीत या कार्यक्रमाला कुणबी बँकेचे संचालक संतोष चौगुले, मारुती नेमण, पंचक्रोशी ग्रामविकास समितीचे माजी अध्यक्ष अनिल भोवड, पंचक्रोशी ग्रामविकास समिती संलग्न प्रशासकीय समिती प्रमुख आदिनाथ कपाळे नमन लोककला संस्था अखंड भारत संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र मटकर, राजापूर सन्मित्र पतसंस्था मुंबईचे संचालक मनोहर गोरीवले, गोठणे दोनिवडे ग्रामविकास मंडळ मुंबई मंडळाचे सरचिटणीस विश्वास राघव यांच्यासह गावातील मान्यवर उपस्थित होते.
मुंबई येथे झालेल्या या कार्यक्रमानंतर गोठणे-दोनिवडे वारकरी संप्रदाय यांनी वारकरी दिंडी काढली. यामध्ये श्री विठ्ठल-रूक्मीणीचे दर्शन घडविले. यावेळी वारकऱ्यांनी सादर केलेल्या भजनाने साऱ्यांना मंत्रमुग्ध केले. त्यानंतर राघववाडी महिला टिपरी नृत्य पथकाने पारंपरिक महिला टिपरी नृत्यचे (फुगडी) सादरीकरण करीत साऱ्यांची वाहवा मिळविली. यावेळी लहान मुलांनी नृत्य सादर केले. महिलांसाठी खास आयोजित केलेल्या होम मिनिस्टर स्पर्धेलाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यातील विजेत्यांना मानाची पैठणी साडी देऊन गौरविण्यात आले. दिपक हातणकर यांनी बापाची व्यथा या एकपात्री नाट्यप्रयोगाद्वारे बाप नेमका कसा असतो याचे सादरीकरण केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.