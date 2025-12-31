तोंडवली इस्वलकरवाडी रस्त्याची दैना
14640
तोंडवली इस्वलकरवाडी रस्त्याची दैना
स्थानिक त्रस्त; तातडीने डागडुजीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. ३१ ः देवगड-निपाणी मार्गावरून तोंडवली इस्वलकरवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची खड्ड्यांमुळे दयनीय अवस्था झाली आहे. दोन वर्षांपासून हा रस्ता नूतनीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. या रस्त्याची तत्काळ दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थ प्रमोद इस्वलकर, रिक्षाचालक किशोर मोरये (नांदगाव) यांनी केली आहे.
‘हा रस्ता दिवसेंदिवस वाहनचालक व पादचाऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. या धोकादायक रस्त्यामुळे दुचाकीस्वारांचे अनेकवेळा अपघात झाले आहेत. या मार्गावर पायी चालणेही कठीण झाले आहे. ग्रामस्थांच्या मागणीनंतरही या मार्गाचे काम दुर्लक्षित राहिले आहे. याच मार्गावर महाविद्यालय असल्याने सुमारे ५०० ते ६०० विद्यार्थी दररोज या मार्गावरून ये-जा करत असताना अनेक वेळा विद्यार्थी दुचाकीवरून पडून जखमी झाले आहेत. या रस्त्यामुळे नागरिक व वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी अनेक निवेदने, मागणी करूनही रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे संबंधित प्रशासन डोळेझाक करीत आहे,’ असा आरोप यावेळी ग्रामस्थांनी केला.
