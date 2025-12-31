धुके पडले अन् काजू बागायतदार धास्तावले
नांदगाव ः परिसरात बुधवारी सकाळी पडलेले धुके.
नांदगाव ः काजू बागेत आलेला मोहोर.
नांदगाव ः काजू मोहोरातून बी बाहेर पडू लागली आहे.
आचरा परिसरातील चित्र; निसर्गाकडून कृपादृष्टीची अपेक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. ३१ ः सध्या मोहोरलेल्या काजू बागायतीत फळ लागण्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र, परिसरात आज पहाटे पहाटे पडलेल्या धुक्यामुळे बागायतदार शेतकऱ्यांच्या मनात भीतीची पाल चुकचुकली. त्यामुळे पुढील दिवसात अजून जास्त धुके पडू नये, अशी प्रार्थना प्रत्येक बागायतदार देवाला करत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात हुडहुडी भरवणाऱ्या थंडीचा मौसम सुरू आहे. बागायती शेतीसाठी ही थंडी लाभदायक ठरते. नांदगाव परिसरात काजू बागेत झाडांना चांगला मोहोर दिसत आहे. बागायतदारांकडून समाधान व्यक्त होत असताना आज अचानक पडलेल्या धुक्यामुळे मनात भीतीची पाल चुकचुकली. आगामी काळात जास्त धुके पडू नये, अशी प्रार्थना प्रत्येक बागायतदार देवाकडे करत आहेत. येत्या काही दिवसांत ओले काजूगर बाजारात येतील. या धुक्यामुळे फळांवर काही परिणाम होऊ नये अन्यथा आशेने कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नशीबी पुन्हा भातशेतीप्रमाणे नुकसान होऊ नये, अशी भीतीही काहीं बागायातदारांनी व्यक्त केली आहे.
पुढील काही दिवसांत काजू हंगाम सुरू होईल. मात्र, यावेळी चांगला हमीभाव मिळावा आणि तो दर स्थिर असावा कारण काही ठिकाणी काजू लवकर तयार होतात तर काही ठिकाणी उशीरा. सुरवातीला चांगला दर चांगला मिळतो तर कधी शेवटी दर वाढतो. अशावेळी द्विधा मनस्थितीत शेतकरी सापडतो आणि कुणाला फायदा तर कुणाला तोटा सहन करावा लागतो. यासाठी दर स्थिर असणे गरजेचे आहे.
तरी यापुढील फळे पडण्याच्या काळात निसर्गाने साथ द्यावी व भात पिकाच्या वेळी नुकसान सहन केलेल्या शेतकरी बांधवांना काजूपीक हंगाम चार पैसे मिळवून देवो, अशी अपेक्षा काजू बागायतदार व्यक्त करत आहेत.
दोन फवारण्या पूर्ण
काजू बागायतदारांकडून दोन फवारण्या पूर्ण झाल्या असून आतापर्यंत मोहोर व फळ मोहोरातून बाहेर येत असण्याचा कालावधी चांगला समाधानकारक आहे. अशीच पुढील काही महीने निसर्गाने साथ आणि कृपादृष्टी ठेवावी, असे काजू बागायतदारांकडून बोलले जात आहे.
यावर्षी पडलेल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे काजू बागांना पालवी व मोहोर चांगला आला. यामुळे सध्या मोहोराच्या फुलातून फळं बाहेर पडताना दिसत आहेत. आतापर्यंत बागेतील स्थिती समाधानकारक आहे. जर अशीच निसर्गाने कृपादृष्टी ठेवली तर पीक नक्कीच समाधानकारक मिळेल, अशी आशा आहे.
- पंढरी वायंगणकर, काजू बागायतदार, असलदे
गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यावर्षीचा थंडीचा हंगाम काजू बागायतदारांसाठी समाधानकारक आहे. बागेत याचा प्रत्यय येत आहे. पुढील कालावधीत निसर्गाने मेहरबानी ठेवली तर यावर्षीचा हंगाम काजूपीकात चार पैसे जास्त मिळवून देईल.
- अनिल उर्फ बाळा इंदप, काजू बागायतदार, कोळोशी
