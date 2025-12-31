संगमेश्वर-२४ विद्यार्थ्यांच्या २६ कलाकृती राज्य कलाप्रदर्शनात
सावर्डे - येथील कला महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या अप्रतिम कलाकृती राज्य प्रदर्शनात मांडण्यात येणार आहेत.
२४ विद्यार्थ्यांच्या २६ कलाकृती राज्य कलाप्रदर्शनात
सावर्डे कला महाविद्यालय ; सांगलीत प्रदर्शन
संगमेश्वर, ता. ३१ ः मुंबईतील कला संचालनालयातर्फे महाराष्ट्र राज्य कलाप्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षीच्या ६३ व्या महाराष्ट्र राज्य कलाप्रदर्शनासाठी सावर्डे येथील सह्याद्री स्कूल ऑफ आर्ट या कला महाविद्यालयातील व्यावसायिक विभागातून शिल्पकार प्रा. रुपेश सुर्वे यांची निवड झाली आहे. तसेच विद्यार्थी विभागातून २४ विद्यार्थ्यांच्या २६ कलाकृतींची निवड झाली आहे. या वर्षीचे ६३ वे महाराष्ट्र राज्य कलाप्रदर्शन सांगली येथे होणार आहे.
या प्रदर्शनासाठी व्यावसायिक व विद्यार्थी असे दोन विभाग असतात. यामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक चित्रकार व कलामहाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा सहभाग असतो. या प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांची कलाकृतीची निवड होणे ही खूप मोठी व महत्वाची गोष्ट असते. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची नावे अशी ः मूलभूत अभ्यासक्रम- रुद्र शिवगण, कलाशिक्षक पदविका प्रथम वर्ष- शुभम लिबे, कलाशिक्षक पदविका द्वितीय वर्ष- नवाज हमदुले, तन्वी गोरीवले, सोनल घाणेकर, श्रावणी कुळे. रेखा व रंगकाला विभाग- सौरभ साठे. शिल्प व प्रतिमानबंधकला विभाग- चैतन्य मांडवकर, शिवम नलावडे, संकेत गोरीवले, राज कुंभार, गौरव वाकचौरे, साहिल परुळेकर, विशाल गोवळकर, सोहम धामणस्कर, प्रथमेश गोंधळी, यशोदीप घुले, मिथिल आंगचेकर, आदित्य खर्डे, विराज खाडे, रुचित सांगळे, आयुष दहिवलकर, ज्योती पांचाळ. या विद्यार्थ्यांचे आमदार शेखर निकम, सेक्रेटरी महेश महाडिक, ज्येष्ठ चित्रकार शिल्पकार प्रकाश अर्जुन राजेशिर्के, सौ. पूजा निकम आदींनी अभिनंदन केले आहे.
