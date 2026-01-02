‘युवकांच्या सहभागातून जलसंधारण’
‘युवकांच्या सहभागातून जलसंधारण’
कणकवली कॉलेजने उभारले दोन बंधारे
कणकवली, ता. २ : निवासी श्रमसंस्कार शिबिराच्या निमित्ताने कणकवली कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी गड नदीपात्रात ब्राह्मणवाडी (गणपती साना) आणि भाकरवाडी परिसरात वनराई बंधारे उभारले. या बंधाऱ्यांमुळे परिसरातील विहिरींची पाणीपातळी वाढण्यास मदत होणार असून, तयार झालेल्या जलसाठ्याचा लाभ आजूबाजूच्या नागरिकांसह जनावरांनाही होणार आहे.
‘युवकांच्या सहभागातून जलसंधारण’ या संकल्पनेवर आधारित विशेष निवासी संस्कार शिबिरे राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) विभागामार्फत राबविण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगाने कणकवली कॉलेज, कणकवली येथील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे विशेष निवासी श्रमसंस्कार शिबिर हळवल येथे सुरू आहे. यात सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता, वृक्ष लागवड आदी उपक्रम विद्यार्थ्यांनी केले. त्यानंतर गड नदीपात्रात दोन वनराई बंधाऱ्यांचीही उभारणी केली.
शिबिरांतर्गत बंधारा उभारणीवेळी सरपंच श्रीमती अर्चना चव्हाण, उपसरपंच प्रभाकर राणे, सदस्य रोहित राणे, अनंत राणे, माजी उपसरपंच प्रदीप गावडे, ग्रामसेवक वर्षा कदम उपस्थित होते. तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम अधिकारी प्रा. डॉ. सुरेश पाटील, प्रा. डॉ. किरण जगताप, प्रा. सागर गावडे, प्रा. विद्या मारकड, प्रा. पूजा मुंज यांच्यासह १०० स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.
