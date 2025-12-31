राज्य कला प्रदर्शनासाठी आशिष कुंभार यांची निवड
सागरी जलतरणसाठी
पूर्वा गावडेची निवड
सिंधुदुर्गनगरी ः येथील पूर्वा गावडे हिची खेलो इंडिया राष्ट्रीय सागरी जलतरण स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रातून निवड झाली आहे. ९ व १० जानेवारीला दिव-दमण येथे होणाऱ्या १० व ५ किलोमीटर राष्ट्रीय सागरी जलतरण स्पर्धेत ती सहभागी होणार आहे.
बालेवाडी-पुणे येथील क्रीडा प्रबोधिनी येथे जलतरण प्रशिक्षक बालाजी केंद्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ती प्रशिक्षण घेत आहे. बाबुरावजी घोलप कॉलेजमध्ये ती प्रथम वर्ष बी. कॉममध्ये शिक्षण घेत आहे. गतवर्षी तिने खेलो इंडिया बीच गेम्समध्ये दोन पदके पटकावली होती. तसेच सिंगापूर येथे झालेल्या जागतिक सागरी जलतरण स्पर्धेत तिने भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यानंतर आता यावर्षी पुन्हा तिची खेलो इंडियासाठी निवड झाली आहे. खेलो इंडिया अंतर्गत दिव-दमण येथे राष्ट्रीय स्तरावरील १० व ५ किलोमीटर सागरी जलतरण स्पर्धा ९ व १० जानेवारीला होणार आहेत. या स्पर्धेसाठी खेलो इंडियामधून महाराष्ट्र राज्यातून दोन स्पर्धकांची निवड केली असून, त्यात तिचा समावेश आहे. या निवडीबद्दल महाराष्ट्र जलतरण संघटनेचे सेक्रेटरी राजू पालकर यांनी विशेष अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या.
कला प्रदर्शनासाठी
आशिषची निवड
सावंतवाडी ः जहांगिर आर्ट गॅलरी, मुंबई येथे होणाऱ्या २६ व्या महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शन २०२५-२६ साठी तुळस येथील आर्टिस्ट आशिष कुंभार-बांदेकर यांनी घडविलेली स्कल्पचर कलाकृती ‘मॉन्सट’री निवड झाली. हे प्रदर्शन फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार असून १९ ते २१ जानेवारीदरम्यान राज्यातून विविध कलाकृती दाखल होणार आहेत. आशिष कुंभार यांनी या कलाकृतीच्या माध्यमातून लहान मुलींवरील वाढत्या अत्याराचा मुद्दा मांडला आहे. बिजातून एक रोटपं उगवतं. त्या रोपट्याभोवती मानवी राक्षसी हात दाखले आहेत. यापूर्वी २०२० मध्ये बॉम्बे आर्ट ऑल इंडिया स्पर्धेत त्यांया कलाकृतीची निवड झाली होती. २०१९ मध्ये आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया अवॉर्ड त्यांना मिळाला तर २०१८ मध्ये राज्य कला पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
