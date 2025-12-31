दापोली ‘ब्राह्मण हितवर्धिनी’चा
११ ला साखळोलीत मेळावा
गावतळे ः दापोली तालुका ब्राह्मण हितवर्धिनी सभा यांच्या वतीने ११ जानेवारीला साखळोली येथे तालुका मेळावा आयोजित केला आहे. संस्थेच्या स्थापनेपासून समाजहिताच्या विविध उपक्रमांद्वारे कार्यरत हा वार्षिक मेळावा असून, तालुक्यातील सर्व ज्ञाती-बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. या मेळाव्याचे उद्घाटन परशुराम महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले यांच्या हस्ते होणार आहे. हा कार्यक्रम सकाळी ८.३० वाजता सुरू होईल. याप्रसंगी संस्थेच्या विविध सामाजिक उपक्रमांची माहिती देण्यात येणार आहे. ब्राह्मण हितवर्धिनी सभेच्या वतीने (कै.) वसंतराव परांजपे या नावाने रूग्ण साहित्य केंद्र चालविले जाते. समाजातील गरजू व्यक्तींना सामुहिक मौजीबंधन ही संकल्पना गेली कित्येक वर्षे चालू आहे. १ ऑगस्ट रोजी १० वी १२ वी अनुक्रमे ९० टक्के व ७५ टक्के मार्क्स मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान केला जातो. जी मुले आपले घरी राहून नित्य कर्म शिकतात, तसेच जी मुले पाठशाळेमध्ये जाऊन वेदाध्ययन करतात अशा मुलांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. सामुहिक श्रावण्या हा उपक्रम गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. जुलै महिन्यांत मुला मुलींसाठी दोरी उड्या, सूर्य नमस्कार स्पर्धा घेतल्या जातात. हा मेळावा गावतळे पंचदशक्रोशी विभागातील साखळोली येथे संदीप बर्वे यांच्या घरासमोरील मैदानात होणार आहे. या मेळाव्याला उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी, असे आवाहन सभेचे अध्यक्ष सतीश जोशी, उपाध्यक्ष सौ. प्रतिभा दांडेकर, कार्यवाह प्रदीप सोमण यांनी केले आहे.
महात्मा फुले महामंडळामार्फत कर्ज योजना
रत्नागिरी ः जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील हिंदू खाटीक समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वंयरोजगाराच्या विविध कर्ज योजना राबविण्यात येत आहेत. पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांनी केले आहे. महामंडळामार्फत ५० टक्के अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना तसेच एनएसएफडीसी योजना अशा चार प्रमुख योजनांद्वारे लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. या योजनांअंतर्गत प्रकल्प मर्यादेनुसार ५० हजार रुपयांपासून ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. जून २०२५ पासून या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली असून स्वयंरोजगार व उद्योगधंद्यांना चालना देण्याचा उद्देश आहे.
