शिरगाव हायस्कूलसाठी साटम कुटुंबियांतर्फे मदत

सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २ ः तालुक्यातील शिरगाव हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे माजी अध्यक्ष आणि शिक्षणप्रेमी अॅड. शिवाजी तथा भाई साटम यांच्या स्मृतीनिमित्त साटम कुटुंबीयांतर्फे शाळेच्या वर्गखोली नूतनीकरणासाठी १ लाख ५१ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली. देणगीचा धनादेश संस्थेकडे सुपूर्द केला.
अॅड. साटम यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी संस्थाध्यक्ष अरुण कर्ले, कार्याध्यक्ष अॅड. पी. व्ही. साटम, उपाध्यक्ष संभाजी साटम, उपाध्यक्ष विजय जाधव, सरचिटणीस रघुनाथ चव्हाण, खजिनदार श्री. फाटक, शाळा समिती अध्यक्ष विजयकुमार कदम, मानद अधीक्षक संदीप साटम, अन्य संस्था पदाधिकारी, शाळा समिती सदस्य, साटम कुटुंबीय उपस्थित होते. या कार्यक्रमात उपस्थितांनी शिवाजी साटम यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. संस्थेच्या जडणघडणीत आणि शाळेच्या प्रगतीत त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असल्याचे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले. याच कार्यक्रमाचे औचित्य साधून शिवाजी साटम यांचे धाकटे बंधू आणि संस्थेचे कार्याध्यक्ष अॅड. पी. व्ही. साटम यांनी आपल्या कुटुंबीयांच्यावतीने शाळेतील वर्ग खोल्यांच्या नूतनीकरणासाठी १ लाख ५१ हजार रुपयांचा धनादेश संस्थाध्यक्षांकडे सुपूर्द केला.
