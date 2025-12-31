‘सिंधुदुर्गनगरी’ आता महसुली गाव
‘सिंधुदुर्गनगरी’ आता महसुली गाव
प्रशासनाची अधिसूचना; जिल्ह्यात एकूण संख्या ७५९
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ३१ ः ओरोस बुद्रुक, अणाव आणि रानबांबुळी या गावांतील एकूण ३३४-२०-२० हेक्टर क्षेत्राचा समावेश करून ‘सिंधुदुर्गनगरी’ हे नवीन महसुली गाव निर्माण केले आहे. याबाबतची अधिसूचना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी निर्गमित केली असून उद्या (ता.१) पासून हे महसुली गाव अस्तित्वात येणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महसुली गावांची एकूण संख्या ७५९ झाली आहे.
हे क्षेत्र संपादित करून २ एप्रिल १९९८ ला ‘सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरण’ची स्थापना केली होती. या प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्राचाच नव्या महसुली गावात समावेश केला असून, त्याव्यतिरिक्त कोणतेही नवीन क्षेत्र या गावाच्या हद्दीत घेतलेले नाही, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले. याबाबतची अंतिम अधिसूचना लवकरच राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
रानबांबुळी येथील ७७-३१ हेक्टर क्षेत्र संपादनासाठी प्रस्तावित असले तरी त्याचे भूसंपादन झाले नसल्याने ते क्षेत्र मूळ गावातच कायम राहणार असून, नव्याने निर्माण झालेल्या ‘सिंधुदुर्गनगरी’ महसुली गावात त्याचा समावेश नाही. ‘सिंधुदुर्गनगरी’ महसुली गावाची निर्मिती आणि त्याच क्षेत्रातील प्रस्तावित सिंधुदुर्गनगरी नगरपरिषदेची निर्मिती या दोन्ही स्वतंत्र प्रक्रिया असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ओरोस बुद्रुक, अणाव, रानबांबुळी तसेच लगतच्या इतर गावांच्या क्षेत्रात कोणताही बदल होणार नाही. ओरोस बुद्रुक, अणाव आणि रानबांबुळी या गावांतील ३८-ब, २६७-ब व १-ब या सर्वे क्रमांकांचा समावेश करून नवीन महसुली गाव निर्माण केले आहे. यामुळे प्राधिकरण क्षेत्रात वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकांना महसूल तसेच ग्रामविकास विभागामार्फत मिळणाऱ्या विविध दाखल्यांच्या प्रक्रियेत सुलभता येणार असून, त्याचा थेट लाभ स्थानिक जनतेला होणार आहे.
