योगेश कावतकर यांचा सत्कार
लांजा ः नगरसेवक योगेश कावतकर यांचा सत्कार करताना संघाचे अध्यक्ष दिनेश झोरे. यावेळी डावीकडून सूर्यकांत गवाणकर, दिलीप चौगुले, चंद्रकांत कदम, मुबारक शेख आणि अन्य पदाधिकारी.
लांजा रहिवाशी संघातर्फे
कावतकर यांचा सत्कार
लांजा, ता. १ ः महाविद्यालय परिसर रहिवासी संघाच्यावतीने प्रभाग क्र. ६चे नूतन नगरसेवक योगेश कावतकर यांचा नुकताच सत्कार करण्यात आला.
लांजा नगरपंचायत निवडणुकीत प्रभाग क्र. ६ मधून कावतकर हे नगरसेवक म्हणून निवडून आले. नुकतीच त्यांची नगरपंचायतीमध्ये शिवसेना पक्षाच्या गटनेतेपदी निवड झाली आहे. या निमित्ताने त्यांचा कॉलेज परिसर रहिवासी संघाच्यावतीने सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला संघाचे अध्यक्ष दिनेश झोरे, सरचिटणीस सूर्यकांत गवानकर, उपाध्यक्ष दिलीप चौगुले, खजिनदार चंद्रकांत कदम, ज्येष्ठ सल्लागार मुबारक शेख, बळवंत शिंदे, कुलकर्णी, जयेश शेट्ये आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
