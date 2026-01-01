टीईटीच्या प्रश्नावर सरकारसोबत चर्चा करू
‘टीईटी’च्या प्रश्नावर शासनासोबत चर्चा करणार
संजय सुर्वे ः शिक्षक परिषदेचा शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यावर भर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १ ः टीईटीच्या प्रश्नावर सरकारसोबत चर्चा करून सुवर्णमध्य काढला जाईल तसेच संचमान्यता, ऑनलाइन कामांचा बोजा यावरही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संघटना शिक्षकांच्या मागे भक्कम उभी आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष संजय सुर्वे यांनी येथे केले.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद शाखा चिपळूण या शिक्षक संघटनेच्या दिनदर्शिका प्रकाशन सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. हा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षक पतपेढीच्या सभागृहात पार पडला. या वेळी गटशिक्षणाधिकारी दादासाहेब इरनाक, तालुकाध्यक्ष संतोष शिंदे उपस्थित होते. या प्रसंगी शिंदे यांनी शिक्षकांच्या समस्या मांडल्या. संचमान्यता, पदवीधर प्रश्न, ऑनलाइन माहिती व टीईटी परीक्षा यावर त्यांनी दृष्टिक्षेप केला तसेच शिक्षक नेते बळीराम मोरे यांनी मी शिक्षकांच्या पाठीशी खंबीर उभा आहे, अशी ग्वाही दिली. संघटनेचे कोकण संघटन मंत्री अमोल बोभस्कर यांनी प्रशासनाने नेहमीच आम्हाला चर्चेत घेऊन प्रश्न सोडवावेत, असे सांगितले तर गटशिक्षणाधिकारी दादासाहेब इरनाक यांनी शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दखल प्रशासन घेईल, अशी ग्वाही दिली.
या वेळी नगरसेविका नसरीन खडक, शिक्षणविस्तार अधिकारी सौरवी जाधव, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष संजय सोनवणे, सतीश सावर्डेकर, नंदकिशोर जौरत, दीपक खेतले, संतोष सुर्वे आदी उपस्थित होते.
यशस्वी विद्यार्थी, शिक्षकांचा गौरव
मुख्यमंत्री माझी शाळा अभियानात रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रथम आलेली मांडकी खुर्द, तालुकास्तरावर प्रथम बोरगाव क्र. १, द्वितीय क्रमांकप्राप्त कुशिवडे शिगवणवाडी व तृतीय क्रमांकप्राप्त स्वयंदेव शाळा आदींचा सन्मान करण्यात आला. विज्ञान प्रदर्शनात शिक्षक शैक्षणिक साहित्यात प्रथम प्रिया जांभळे व चेतना होमकर यांचाही गौरव केला. स्वच्छ व हरित विद्यालय या स्पर्धेत तालुक्यातून गोळकोट भोईवाडी ही शाळा शहरी भागात यशस्वी ठरल्याबद्दल तिचा गौरव केला.
