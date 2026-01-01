राज्य तायक्वांदो स्पर्धेत राजापूरच्या खेळाडूंचा दबदबा
राजापूर ः महाराष्ट्र राज्य तायक्वांदो स्पर्धेतील विजेत्या खेळाडूंसमवेत मार्गदर्शक मुकेश नाचरे आणि अन्य प्रशिक्षक.
----
तायक्वांदोत राजापूरच्या खेळाडूंचा दबदबा
सुवर्णपदकासह तीन रौप्य, ब्रॉंझ; युवराजची राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १ः सिंधुदुर्ग येथे महाराष्ट्र राज्य ३५वी क्युरोगी आणि ११वी पुमसे सबज्युनिअर राज्यस्तरीय तायक्वांदो स्पर्धेत राजापूरमधील तायक्वांदो अॅकॅडमीच्या खेळाडूंनी विविध गटांमध्ये सुवर्णपदकासह तीन रौप्य आणि एक कास्य पदक पटकावत राजापूरचा झेंडा राज्यात फडकवला. यामधील युवराज पेणकर याची राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली.
सिंधुदुर्ग येथे झालेल्या या स्पर्धेत युवराजने २५ किलो वजनगटात सुवर्णपदक पटकावले असून, त्याची दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय सबज्युनिअर तायक्वांदो अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. तसेच यज्ञेश पेणकरने २३ किलो वजनगटात कास्यपदक, चव्हाणने ३२ किलो वजनगटात रौप्य पदक तर मिताली घुमे हिने ४७ किलो वजनगटात रौप्य पदक पटकावले.
महाराष्ट्र राज्य ३५वी क्युरोगी आणि ११वी पुमसे सबज्युनिअर राज्यस्तरीय तायक्वांदो स्पर्धा नुकतीच सिंधुदुर्ग येथे पार पडली. या स्पर्धेमध्ये राज्यभरातील सुमारे चारशेहून अधिक खेळाडू सहभागी झाले होते. त्यामध्ये तायक्वांदो अॅकॅडमी, राजापूरच्या सहा खेळाडूंनी रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व केले होते. या श्रुतिका मांडवकर आणि अंश गुंड्ये यांनी पंच म्हणून कामगिरी बजावली तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याने लक्षवेधी कामगिरी करत क्युरोगी प्रकारात तृतीय तर पुमसे प्रकारात प्रथम क्रमांकाचा चषक पटकावला. या खेळाडूंना प्रशिक्षक मुकेश नाचरे, मधुरा नाचरे, श्रुतिका मांडवकर, अंश गुंड्ये, गौरव धालवलकर हे मार्गदर्शन करत आहेत.
