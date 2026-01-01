पटवर्धन हायस्कूलमध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन
रत्नागिरी : पटवर्धन हायस्कूलमध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलनातील एक नृत्य.
‘पटवर्धन’चे स्नेहसंमेलन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १ : पटवर्धन हायस्कूलमधील सातवी व आठवी वर्गाच्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक स्नेहसंमेलन अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात झाले. या स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी दीपक मेंगाडे यांच्या हस्ते झाले.
विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने व पालकांच्या उपस्थितीने स्नेहसंमेलन अधिकच रंगतदार झाले. या कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना व्यासपीठ मिळाले तसेच शाळेच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडले. कार्यक्रमास मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर, गुरुकुल विभागप्रमुख मनाली नाईक, उपमुख्याध्यापक रूपेश पंगेरकर, पर्यवेक्षक अमर लवंदे, सांस्कृतिक प्रमुख प्रीती केळकर, पालक प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या ईशस्तवन व स्वागतगीताने झाली. प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय पंगेरकर यांनी करून दिला. गणेशवंदनेने संमेलनातील सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू झाले. कौस्तुभ पालकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
