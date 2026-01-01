मालवण सोमवार पेठ स्मशानभूमी प्रकाशमय
मालवण ः येथे प्रकाशमय झालेली स्मशानभूमी.
मालवण सोमवार पेठ
स्मशानभूमी प्रकाशमय
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १ : शहरातील सोमवार पेठ येथील स्मशानभूमीच्या दुरवस्थेकडे लक्ष देत नगरसेवक मंदार ओरसकर यांनी स्वखर्चाने या ठिकाणी विद्युत रोषणाईचे काम पूर्ण केले. यामुळे बऱ्याच काळानंतर ही स्मशानभूमी आता लख्ख प्रकाशाने उजळली असून नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. स्मशानभूमी परिसरात रात्रीच्या वेळी वावरताना अंधारामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही समस्या लक्षात घेऊन ओरसकर यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत स्वखर्चातून येथे आवश्यक दिवे आणि विद्युत व्यवस्था कार्यान्वित केली. स्मशानभूमीसह दांडी आवारवाडी येथील हायमास्ट दिव्यांचे रखडलेले कामही त्यांनी पाठपुरावा करून मार्गी लावले आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना स्थानिक कार्यकर्ते आणि सहकाऱ्यांची मोठी मदत लाभली. यामध्ये बबन वाघ, भावेश बटाव आणि रोशन कांबळी यांनी हे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी सहकार्य केले. नगरसेवक ओरसकर यांच्या या तत्परतेमुळे सोमवार पेठ आणि दांडी परिसरातील रहिवाशांनी त्यांचे आभार मानले.
