लोकसहभागातून अंगणवाडीला ‘पीओपी’
लोकसहभागातून अंगणवाडीला ‘पीओपी’
मालवण, ता. २ : सुकळवाड येथील बाजारपेठ, अंगणवाडीमध्ये ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानां’तर्गत लोकसहभागातून ‘पीओपी’ सीलिंगचे काम पूर्ण करण्यात आले. मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाले. ग्रामस्थ प्रवीण मोरजकर, गौरव पडते यांच्या विशेष सहकार्यातून अंगणवाडीचे काम करण्यात आले. कार्यक्रमास शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सुनील पाताडे, सदस्य प्रकाश पावसकर, प्रसाद मोरजकर, मुख्याध्यापक नांदोसकर, ग्रामपंचायत अधिकारी वेदिका गोसावी, शिक्षक बाचीपळे, उद्योजक केशव भिसे, पंढरी पाताडे, देणगीदार प्रवीण मोरजकर, अंगणवाडी सेविका धनश्री पडते, मदतनीस दीपाली पेडणेकर, ग्रामरोजगार सहाय्यक प्रदीप पाताडे, अक्षय पाताडे आदी उपस्थित होते. उपस्थितांनी मोरजकर, पडते यांच्या सामाजिक दातृत्वाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. सुकळवाड उपसरपंच किशोर पेडणेकर, ग्रामपंचायत सदस्य विशाल वाळके यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले.
मालवण नगराध्यक्ष, नगरसेवकांचा सत्कार
मालवण, ता. २ : नॅशनल सहकारी संस्था मालवण आणि मालवणी बाजार संस्थेचे संस्थापक व कागलच्या राजे विक्रमसिंह घाटगे को-ऑप. बँकेचे माजी अध्यक्ष एम. पी. पाटील व बामणीच्या लोकनियुक्त सरपंच अनुराधा पाटील यांच्या हस्ते मालवणच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष ममता वराडकर व सहकारी नगरसेवकांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी नगरसेवक दीपक पाटकर, नगरसेविका पूनम चव्हाण, नीना मुंबरकर, मेघा गावकर, शर्वरी पाटकर यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांचाही सत्कार करण्यात आला. यावेळी व्ही. बी. पटकारे, बबन गावकर, सतीश कासले, सुचिता धुरी आदी उपस्थित होते.
