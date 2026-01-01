हर्डी रॉक्स संघाने पटकावला एचपीएल चषक
राजापूर ः विजेत्या हर्डी रॉक्स संघाला चषक देऊन गौरवताना नगरसेवक सुबोध पवार, सौरभ पेणकर, क्रिकेटपटू राजेश लांजेकर आणि मान्यवर.
‘हर्डी रॉक्स’ने पटकावला एचपीएल चषक
अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा; ब्लास्टर संघ उपविजयी
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १ ः शहराजवळील हर्डी येथील मारुती प्रसन्न क्रीडा मंडळ आयोजित श्री गांगोदेव क्रीडांगणावर प्रकाशझोतातील अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धेत हर्डी रॉक्स संघाने ब्लास्टर संघाचा पराभव करत एचपीएल चषकावर नाव कोरले. आयपीएलच्या धर्तीवर साखळी पद्धतीने ही स्पर्धा खेळवण्यात आली.
स्पर्धेत टायगर संघाने तिसरा तर टायटन संघाने चौथा क्रमांक पटकावला. तसेच शिस्तबद्ध संघ म्हणून हर्डी किंगमेकर यांना गौरवण्यात आले. विजयी आणि उपविजयी संघांना रोख रक्कम आणि आकर्षक चषक देण्यात आला. या वेळी राजापूरचे नगरसेवक सुबोध पवार, सौरभ पेणकर, प्रसिद्ध क्रिकेटपटू राजेश लांजेकर, शिवसेना उपशहरप्रमुख प्रज्योत खडपे, प्रतीक काणेकर, परेश होडे, संजय जड्यार, सूर्यकांत जड्यार, संदीप पुजारी, संजय जोगले, भास्कर सातोपे, प्रशांत सातोपे, गुणाजी पुजारी, आनंद पुजारी, मंडळाचे अध्यक्ष प्रसाद जड्यार यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. तत्पूर्वी, स्पर्धेचे उद्घाटन भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष अभिजित गुरव यांच्या हस्ते झाला.
साखळी पद्धतीने खेळवण्यात आलेल्या या स्पर्धेत हर्डी रॉक्स विरुद्ध टायटन यांच्यातील उपांत्यफेरीचा सामना चुरशीचा झाला. यामध्ये रॉक्स संघ विजय झाला तर दुसऱ्या उपांत्यफेरीत हर्डी ब्लास्टर संघाने टायगर संघावर मात करत अंतिम फेरीत प्रवेश मिळवला. रॉक्स आणि हर्डी ब्लास्टर यांच्यात झालेल्या अंतिम सामन्यात हर्डी रॉक्स संघाने अप्रतिम गोलंदाजीच्या जोरावर ब्लास्टर संघाला अवघ्या २९ धावावर रोखले. हे लक्ष्य चार षटकामध्ये पूर्ण करत रॉक्स संघाने विजेतेपद पटकावले. विजयी संघाला २५ हजार रुपये तर उपविजयी ब्लास्टर संघाला रोख २० हजार व चषक देऊन गौरवण्यात आले.
चौकट
वैयक्तिक पारितोषिके
वैयक्तिक लक्षवेधी कामगिरी करणारा अभिनंदन सातोपे याला मालिकावीर, सामनावीर म्हणून प्रथमेश बाईत, उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून ओंकार आग्रे, गोलंदाज म्हणून मनीष बेंद्रे, क्षेत्ररक्षक म्हणून प्रदीप चव्हाण, उगवता तारा म्हणून कौशिक पुजारी, उत्कृष्ट यष्टीरक्षक म्हणून अक्षय पड्यार, कर्णधार म्हणून संजय पवार यांना गौरवण्यात आले.
