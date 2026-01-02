उमेश मुरकर यांना द्रोणाचार्य पुरस्कार
kan11.jpg
पालघर : येथील कार्यक्रमात कराटे प्रशिक्षक उमेश मुरकर यांना द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
कणकवली, ता. २ : तालुक्यातील नाटळ गावचे सुपूत्र, ज्येष्ठ कराटे प्रशिक्षक उमेश गजानन मुरकर यांना निहॉनसिकी कराटे अँड स्पोर्ट्स फेडरेशनचा द्रोणाचार्य पुरस्कार मिळाला आहे.
उमेश मुरकर हे गेल्या २७ वर्षांहून अधिक काळ कराटे आणि किक बॉक्सिंग या खेळांच्या प्रसार व विकासासाठी त्यांनी सातत्यपूर्ण योगदान देत आहेत. त्यांनी अनेक खेळाडू घडवले असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखालील खेळाडूंनी जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. त्यांच्या दीर्घकालीन क्रीडा साधनेची व सेवाभावी वृत्तीची दखल घेत त्यांना हा मानाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
पालघर येथील कार्यक्रमात श्री. मुरकर यांना निहॉनसिकी कराटे अँड स्पोर्ट्स फेडरेशनचे आशिया डायरेक्टर लक्ष्मीकांत पांडलिक सारंग यांच्या हस्ते प्रदान ‘द्रोणाचार्य पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. हा क्रीडा प्रशिक्षण क्षेत्रातील एक सर्वोच्च सन्मान मानला जातो.
