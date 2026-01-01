चिपळूण पालिकेची जीर्ण इमारत पाडण्यास आरंभ
चिपळूण : येथील चिपळूण नगर परिषदेची जीर्ण इमारत पाडण्याच्या कामाची सुरवात करताना उमेश सकपाळ सोबत पालिकेतील नगरसेवक.
पालिकेची जुनी इमारत उतरवण्यास प्रारंभ
नवीन साज लवकरच; नूतनीकरणासाठी ११ कोटींचा निधी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १ : चिपळूण नगरपालिकेची जीर्ण झालेली इमारत पाडून तिथे सुसज्ज नवी इमारत उभारली जाणार आहे. जुनी इमारत पाडण्याच्या कामाला आज सुरुवात झाली.
इमारतीचे काम सुरू करताना माजी आमदार सदानंद चव्हाण, भाजप नेते प्रशांत यादव, नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ, मुख्याधिकारी विशाल भोसले, सर्व नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते. नवीन इमारत उभारण्यासाठी शासनाकडून निधी मंजूर झाला आहे. नगराध्यक्ष म्हणून उमेश सकपाळ यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसातच पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून दिला. उर्वरित निधीही लवकरच प्राप्त होणार असून, त्यानंतर संपूर्ण क्षमतेने बांधकामास सुरुवात करण्यात येणार आहे. याबाबत माहिती देताना सकपाळ म्हणाले, नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच जुन्या इमारतीचे पाडकाम सुरू केले असून, लवकरच चिपळूण शहराला आधुनिक, प्रशस्त व नागरिकाभिमुख अशी नवी इमारत मिळणार आहे.
चिपळूण शहराच्या प्रशासकीय कामकाजाला अधिक सक्षम करण्यासाठी ही नवी इमारत महत्त्वाची ठरणार असून, नागरिकांनाही अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
