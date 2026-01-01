राजापूर विकास कामांना सहा कोटी निधी मंजूर
राजापुरातील विकासकामांना सहा कोटी
हनिफ मुसा काझी ः शहरातील ४७ कामे मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १ः शासनाच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशिष्ट नागरी सेवासुविधा पुरवणे योजनेंतर्गत राजापूर शहरातील ४७ विकासकामांना ६ कोटी १८ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे, असे माजी नगराध्यक्ष हनिफ मुसा काझी यांनी सांगितले.
विकासकामांना निधी मिळवून देण्यासाठी राजापूरचे आमदार किरण सामंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे विशेष पाठपुरावा केला होता. राजापूरच्या विकासाला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री सामंत यांनी राजापूरवासियांना दिली होती. त्यामुळे हा निधी उपलब्ध झाला असून, भविष्यातही शहरविकासाला निधी मिळेल, असे काझी यांनी सांगितले. शासनाच्या नागरी सेवासुविधा पुरवणे योजनेतून ६ कोटी १८ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी राजापूर पालिकेला हा निधी मंजूर झाल्याचे कळवले आहे. या निधीतून प्रभाग १ मध्ये नदीपात्रात रस्ता व गणेशघाट बांधणे, कोंढेतड गणेशघाट सुशोभीकरण करणे, तालीमखाना तलाव ते अशोक मारणकर घर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे, कुंभारमळा ते नदीपात्रात संरक्षण भिंत बांधणे, वैकुंठ भूमी येथे धार्मिक कार्यासाठी शेड बांधणे, कोंढेतड कब्रस्तान येथे सुशोभीकरण करणे, कोंढेतड मांड ते बौद्धवाडी रस्ता काँक्रिटीकरण करणे, लक्ष्मीकेशव मंदिराच्या खालील बाजूस गणेशघाट बांधणे, बाग काझी कब्रस्तान सुशोभीकरण करणे या महत्त्वपूर्ण कामांसह शहरातील विविध भागातील रस्ते, संरक्षण भिंत व अन्य सुशोभीकरणाची कामे पूर्ण केली जाणार आहेत, असे काझी यांनी सांगितले.
शहरवासियांना २४ तास पाणी
शहराच्या नवीन डीपीआरप्रमाणे सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचे कामही लवकरच मार्गी लागणार आहे. नवीन पाणीपुरवठा योजनेमुळे शहरवासियांना चोवीस तास मुबलक पाणीपुरवठा करण्याचा संकल्प लवकरच पूर्ण केला जाईल, असेही काझी यांनी सांगितले.
