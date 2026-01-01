बालनाट्य स्पर्धा सोमवारपासून
कोल्हापूर, रत्ना-सिंधूसाठी
लोगो- मुखवटे
कोल्हापुरात राज्य बालनाट्य स्पर्धा
सोमवारपासून प्रारंभ ः कोल्हापूर - सांगली विभागीय केंद्रात एकूण ५० बालनाट्ये
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १ ः शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनायाच्या वतीने राज्य बालनाट्य स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीला सोमवार (ता. ५) पासून प्रारंभ होणार आहे. महाराष्ट्रातील विविध दहा केंद्रांवर ही स्पर्धा होणार आहे. येथील देवल क्लबच्या गोविंदराव टेंबे रंगमंदिरात कोल्हापूर विभागातील बालनाट्ये सादर होणार आहेत. कोल्हापूरसह कोकणातील २६ बालनाट्यांचा यात समावेश आहे. सांगली येथे तेरा जानेवारीपासून होणाऱ्या स्पर्धेत २४ बालनाट्ये सादर होतील. दरम्यान, दहा जानेवारीपर्यंत होणाऱ्या स्पर्धेसाठी रसिकांना विनामूल्य प्रवेश असेल.
स्पर्धेचे वेळापत्रक असे...
सोमवार (ता. ५) ः बालपण हरवले रे देवा (आदर्श गुरुकुल विद्यालय, पेठवडगाव), झेप (ग्रीन व्हॅली स्कूल, पेठवडगाव), मनातल्या भुतांची ऐशीतैशी (आरती प्रभू कला अकादमी, कुडाळ), बीज अंकुरले (कुडाळ हायस्कूल), उंदीर मामाची जादूई दुनिया (बाबा वर्दम थिएटर्स, कुडाळ), पक्ष्यांचे कविसंमेलन (बॅरिस्टर नाथ पै सेंट्रल स्कूल, कुडाळ).
मंगळवार (ता. ६) ः चेटकिणीच्या बंगल्यात (अलंकार कला अकादमी), ऐलमा पैलमा गणेश देवा (स्पर्श फाऊंडेशन), आमची काय चूक (नाट्यशुभांगी, जयसिंगपूर), व्हॉटस् ॲपचा तमाशा (प्रज्ञान कला अकादमी, वारणानगर), अथांग (श्रीरामवरदायिणी विद्यालय, चिपळूण), ठोंब्या (अभिरुची).
बुधवार (ता. ७) ः दोन ऑक्टोबरचे भाषण (येरंडोल स्कूल), सर तुम्ही गुरुजी व्हा (आजरा हायस्कूल), दुर्गा (पंडित दीनदयाळ विद्यालय, आजरा), काही क्षण (प्रायोगिक थिएटर्स, रत्नागिरी), खेळातील गेम (ग्रीन व्हॅली स्कूल, पेठवडगाव), दोन फुले (गुरुकुल प्राथमिक विद्यालय, पेठवडगाव).
गुरुवार (ता. ८) ः मायेची ऊब (पोफळी, चिपळूण), व्हॉटस् ॲपचा तमाशा (श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, चिपळूण).
शुक्रवार (ता. ९) ः बीज अंकुरले (गडहिंग्लज कला अकादमी), कुपीतील गुपित (कन्या विद्यामंदिर, पोर्ले), धोंड (पटवर्धन हायस्कूल, रत्नागिरी).
शनिवार (ता. १०) ः वारी (साई नाट्यधारा, हलकर्णी), काय ते जुनं (दामले विद्यालय, रत्नागिरी), लगोरी (यूथ फोरम, देवगड).
