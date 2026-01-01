आचिर्णे रासाई देवीचा उद्या वार्षिक जत्रोत्सव
आचिर्णेत रासाई देवीचा
उद्या वार्षिक जत्रोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. १ ः आचिर्णे ग्रामदेवता श्री रासाई देवीचा वार्षिक जत्रोत्सव शनिवारी (ता. ३) होत आहे. या निमित्ताने मंदिरात धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. जत्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गावात तयारीला वेग आला असून भाविकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. दरवर्षी पौष पौर्णिमेला आचिर्णे गावच्या श्री रासाई देवीचा जत्रोत्सव होतो. यावर्षीचा हा जत्रोत्सवाचा सोहळा शनिवारी होत आहे. या दिवशी सकाळी ७ वाजता महापूजा व महाआरती, १० ते दुपारी १ या वेळेत रक्तदान शिबिर, दुपारी १२.३० वाजता महाप्रसाद, १.३० वाजता ओटी भरणे, ३ ते सायंकाळी ६ या वेळेत महिलांसाठी ‘होम मिनिस्टर’ स्पर्धा आयोजित केली आहे. प्रथम व द्वितीय क्रमांकांना पैठणी व चषक तसेच अंतिम फेरीतील दहा स्पर्धकांना आकर्षक साड्या देण्यात येणार आहेत. सायंकाळी ६ ते ७.३० पर्यंत मुंबई येथील गायक सुनील वाडकर यांचा गायनाचा कार्यक्रम, ७.३० ते रात्री १०.३० पर्यंत जिल्हास्तरीय ग्रुप डान्स स्पर्धा आयोजित केली आहे. या स्पर्धेतील विजेत्यांना प्रथम ११,१००, द्वितीय ७,१०० व तृतीय क्रमांकास ५,१०० अशी बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. उत्तेजनार्थ प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची तीन बक्षिसे दिली जाणार आहेत. रात्री १०.३० वाजता मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस वितरण, ११ वाजता देवीची पालखी मिरवणूक व १२ वाजता दशावतारी नाटक सादर होणार आहे. भाविकांनी व ग्रामस्थांनी उपस्थित राहून या कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन देवस्थान स्थानिक सल्लागार उपसमिती व ग्रामपंचायत आचिर्णे यांनी केले आहे.