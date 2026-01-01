सावर्डे स्पर्धेत बाराशेहून अधिक खेळाडूंचा सहभाग
सावर्डे ः क्रीडा स्पर्धांचे उद्घाटन करताना आमदार शेखर निकम सोबत संस्थेचे पदाधिकारी
सावर्डेत सह्याद्री क्रीडा स्पर्धांचा जल्लोष
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. १: चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथील सह्याद्री शिक्षणसंस्थांतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या क्रीडा स्पर्धेत १२००हून अधिक खेळाडू सहभागी झाले होते.
सावर्डेतील स्पर्धेचे उद्घाटन संस्थेचे कार्याध्यक्ष व आमदार शेखर निकम यांच्या हस्ते झाले. या वेळी संस्थेचे विश्वस्त मारुतराव घाग, शांताराम खानविलकर, सचिव महेश महाडिक, क्रीडा प्रबोधिनीचे प्रमुख अनिरुद्ध निकम, विजय भुवड, मुख्याध्यापक, क्रीडाशिक्षक तसेच खेळाडू मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी सावर्डे, टाळसुरे व असुर्डे विद्यालयातील राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंच्या हस्ते क्रीडाज्योतीचे परिभ्रमण करण्यात आले. या प्रसंगी आमदार निकम म्हणाले, संस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या क्रीडा सुविधांचा खेळाडूंनी योग्य वापर करून कठोर सराव करावा. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचावेत, हे स्वप्न असून, त्यांच्या क्रीडा प्रगतीसाठी संस्था नेहमीच खंबीरपणे पाठीशी उभी राहील.
या स्पर्धांमधून राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडू सह्याद्रीने घडवले आहेत. त्यामध्ये सतत भर पडावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या स्पर्धेत ६ प्राथमिक शाळा, २२ माध्यमिक विद्यालये व ५ उच्च माध्यमिक विद्यालयांचा सहभाग होता. त्यांना क्रीडाक्षेत्रात आपले कौशल्य, चिकाटी आणि संघभावना प्रदर्शित करण्याची संधी मिळणार आहे. उदयराज कळंबे यांनी या स्पर्धेचे नियोजन केले आहे. या स्पर्धेचा समारोप शनिवारी (ता. ३) होणार आहे.
