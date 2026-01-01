रत्नागिरी- रत्नागिरी आठवडा लावणार शिस्त
रत्नागिरी आठवडा बाजारांना लावणार शिस्त
नगराध्यक्ष सुर्वे ः अन्यथा संबधितांवर दंडात्मक कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १ : नूतन नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर अधिक भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी मंगळवारचा आणि शनिवारच्या आठवडा बाजारातील व्यावसायिकांना आणि वाहनधारकांना शिस्त लावण्याचा चंग बांधला आहे. आणखी एकवेळा समजावून सांगणार. त्यानंतर बेशिस्त वागणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणार, असा इशारा त्यानी दिला.
शहरातील ग्राहकांना सहज खरेदी करता यावी यासाठी बाजारात चुकीच्या पद्धतीने बसणारे व्यापारी, कचरा तिथेच टाकूण देणारे, वाहन पार्किंग कुठेही करणे, अशा गोष्टींना शिस्त लावण्यासाठी त्यांनी नगरसेवकांसह पाहणी केली. रत्नागिरीमध्ये शनिवारी आठवडा बाजार तर नाचणे येथे मंगळवारी बाजार भरतो. नाचणे हे मध्यवर्ती ठिकाण पडत असल्याने मोठ्या प्रमाणात तिथे खरेदीसाठी गर्दी होते. तिथे जागादेखील प्रशस्त आहे; परंतु व्यापाऱ्यांना आणि वाहनधारकांना शिस्त नसल्याने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या.
शहरात भरणाऱ्या आठवडा बाजाराबाबत देखील त्यांनी तीच भूमिका घेतली आहे. येत्या आठवडा बाजारात पाहणी करून तिथेही बेशिस्त बसणाऱ्या व्यावसायिक आणि वाहनधारकांना समज दिली जाणार आहे. कारण, आठवडा बाजारात मुख्य रस्त्यावर वाहने पार्किंग करून ठेवली जातात. काही व्यावसायिक रस्त्याला लागून बसतात. त्यामुळे मोठी वाहने आली की, वाहतूक कोंडी होते. हा प्रश्नदेखील सोडवला जाणार आहे.
एका पाहणीनंतर 25 टक्के सुधारणा
सुर्वे आणि स्थानिक नगरसेवक मेधा कुळकर्णी, राजू कीर आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन मंगळवारी प्रत्यक्ष आठवडा बाजारात पाहणी केली. तिथे त्यांना चुकीच्या पद्धतीने कुठेही आपला व्यवसाय मांडलेले व्यापारी, छोटे-मोठे विक्रेते आणि बेशिस्त वाहन पार्किंग दिसून आले. याबाबत नगराध्यक्षांनी व्यापाऱ्यांना सूचना देऊन काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्याचे पालन झाले की नाही, हे देखील त्यांनी पुन्हा जाऊन पाहिले तर २५ टक्के सुधारणा झाली होती.
