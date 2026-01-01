मुणगे भगवती देवीचा आजपासून जत्रोत्सव
श्री देवी भगवती
मुणगे भगवती देवीचा
आजपासून जत्रोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. १ः येथील प्रसिद्ध देवस्थान देवी भगवतीचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्यापासून (ता. २) मंगळवारपर्यंत (ता. ६) या कालावधीत साजरा होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रसिद्ध देवस्थान देवी भगवती ही नवसाला पावणारी देवी म्हणून नावलौकिक आहे. देवी भगवती मंदिरामध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रम, सण-उत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे केले जातात. या देवी भगवतीचा वार्षिक जत्रोत्सव पाच दिवसांच्या कालावधीत साजरा होणार आहे.
मंगळवारी (ता. ६) लळीत कार्यक्रमाने जत्रोत्सवाची सांगता होणार आहे. यानिमित्त उद्या (ता. २) सकाळी ११ वाजता देवी भगवतीच्या पाषाणमूर्तीला नवीन वस्त्रालंकारांनी सजवून यथासांग पूजा, नैवेद्य दाखविण्यात येणार आहे. नौबती वाजन, देवीची ओटी भरणे व त्यानंतर गावघराचे गाऱ्हाणे घालून भाविकांना देवीची ओटी भरणे व दर्शनास सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर पाच दिवस संगीत भजने, गोंधळी गायन, नौबती वाजन, सायंकाळी संगीत भजने, रात्री पुराण वाचन, देवीची पालखी, गोंधळी गायन व त्यानंतर कीर्तनाचा कार्यक्रम होणार आहे. मंगळवारी नवस बोलणे व गाऱ्हाणी घालण्याच्या कार्यक्रमानंतर जत्रोत्सवाची सांगता होणार आहे. भाविकांनी देवीचे दर्शन व कार्यक्रमांचा लाभ घेण्याचे आवाहन देवी भगवती देवस्थानच्या वतीने करण्यात आले आहे.
