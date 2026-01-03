देवगड पंचायत समितीमार्फत ठाकूर यांचा निवृत्तीपर सत्कार
15028
ठाकूर यांचा निवृत्तीनिमित्त
देवगड पं. स.तर्फे सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ३ : येथील पंचायत समितीमधील ग्रामपंचायत विभागात कार्यरत असलेले कनिष्ठ सहाय्यक उमेश ठाकूर निवृत्त झाले. त्यांचा प्रशासनातर्फे सत्कार करून त्यांना निरोप देण्यात आला. सुमारे १७ वर्षे त्यांनी प्रशासकीय सेवा केली.
प्रभारी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांच्या उपस्थितीत त्यांचा सत्कार करण्यात आला. श्री. ठाकूर यांना आदर्श कर्मचारी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी आपल्या सेवाकाळात ग्रामपंचायत विभागातील प्रशासकीय कामकाजात प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा व कार्यतत्परतेने योगदान दिले. ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजासोबतच विविध विकासकामांच्या अंमलबजावणीत त्यांनी भूमिका बजावली. त्यांच्या सहकार्यपूर्ण स्वभावामुळे अधिकारी, कर्मचारी तसेच लोकप्रतिनिधींमध्ये त्यांनी विश्वासाचे नाते निर्माण केल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. यावेळी मंचावर प्रभारी गटविकास अधिकारी श्री. चव्हाण यांच्यासह माजी पंचायत समिती सदस्या हर्षा ठाकूर, किंजवडे सरपंच संतोष किंजवडेकर, सहाय्यक गटविकास अधिकारी विनायक पाटील, प्रभारी गटशिक्षण अधिकारी मुकुंद शिनगारे, कृषी अधिकारी दिगंबर खराडे, कक्ष अधिकारी संतोष बिर्जे, उपअभियंता बांधकाम अनिल तांबे आदी उपस्थित होते. अरुण चव्हाण यांच्या हस्ते ठाकूर यांचा सत्कार करण्यात आला. संतोष बिर्जे यांनी प्रास्ताविक केले. सीमा बोडेकर यांनी सूत्रसंचलन केले. लेखाधिकारी विवेक चिंदरकर यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.