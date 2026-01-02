पुढे जाण्यासाठी हवा असतो आत्मविश्वास
राजापूर ः बारावी संघाला ‘सन २०२५ चॅम्पियनशिप’ देऊन गौरवताना राजापूर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कार्यवाह प्रकाश भावे, पोलिस उपनिरीक्षक अभय तेली आणि मान्यवर.
आत्मविश्वास हाच यशाचा पाया
अभय तेली ः राजापूर हायस्कूलमध्ये पारितोषिक वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २ ः मेहनत, जिद्द, आदर, आत्मविश्वास या जोरावर आपण यश संपादन करू शकतो. कोणतीही परिस्थिती यशाच्या आड येत नाही. पुढे जाण्यासाठी हुशारी लागत नाही फक्त आत्मविश्वास लागतो, असे प्रतिपादन पोलिस उपनिरीक्षक अभय तेली यांनी केले.
राजापूर हायस्कूल आणि गोडे-दाते कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वार्षिक क्रीडा स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणात ते बोलत होते. या वेळी सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून मयूर सुद, सर्वोत्कृष्ट खेळाडू विद्यार्थिनी सानिका वारे तसेच २०२५ चॅम्पियनशिपचा मान पटकावणाऱ्या बारावी संघाचा गौरव करण्यात आला. या प्रसंगी राजापूर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कार्यवाह प्रकाश भावे, कार्यकारी मंडळाचे उपाध्यक्ष अभय मेळेकर, कार्यवाह जगदीश पवार-ठोसर, खजिनदार अनंत रानडे, सदस्य सतीश रहाटे, रमेश पोकळे, जितेंद्र मालपेकर, संदीप मालपेकर, शैलेश आंबेकर, मुख्याध्यापक जगदीश भालशंकर, उपमुख्याध्यापक अरुण पोवार आदी उपस्थित होते. दत्तप्रसाद सिनकर यांनी सूत्रसंचालन तर मुख्याध्यापक भालशंकर यांनी प्रास्ताविक केले.
