दीपोत्सवाच्या निमित्ताने पैसे गोळा करण्याला विरोध
कणकवली : शहरात होणाऱ्या भालचंद्र महाराज जन्मोत्सवाची माहिती संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश कामत यांनी दिली. यावेळी निवृत्ती धडाम, दादा नार्वेकर, गजानन उपरकर, मुरलीधर नाईक आदी उपस्थित होते.
सुरेश कामत : भालचंद्र महाराजांचा १२२ वा जन्मोत्सव सोहळा रविवारपासून
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २ : कणकवलीत भालचंद्र महाराज यांचा १२२ वा जन्मोत्सव सोहळ्याला रविवार ४ जानेवारीपासून प्रारंभ होणार आहे. यात विविध मंडळांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. दरम्यान या महोत्सवाच्या निमित्ताने काही व्यक्ती, संस्थांकडून दीपोत्सव स्पर्धा घेतली जाते. यात भालचंद्र महाराज संस्थान व महाराजांच्या नावाचा गैरवापर करून पैसे गोळा करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, या प्रकाराला संस्थान कमिटीचा सक्त विरोध असल्याचे संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश कामत यांनी सांगितले.
भालचंद्र महाराज जन्मोत्सवाची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद झाली. यावेळी निवृत्ती धडाम, दादा नार्वेकर, गजानन उपरकर, मुरलीधर नाईक, नागेश मुसळे, विजय केळुसकर आदी उपस्थित होते. श्री. कामत यांनी स्पष्ट केले की, संस्थानाकडून अशा प्रकारे पैसे घेतले जात नाहीत. लवकरच संबंधितांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
श्री. कामत म्हणाले, रविवारी ४ जानेवारीपासून भालचंद्र महाराज यांच्या १२२ व्या जन्मोत्सव सोहळ्याला प्रारंभ होणार आहे. बुधवार ७ जानेवारी पर्यंत दररोज पहाटे काकड आरती, त्यानंतर समाधी पूजा व अभिषेक होणार आहे. सकाळी सर्व भक्तांच्या कल्याणार्थ परमहंस भालचंद्र महारुद्र स्वहाकार विधी पार पडणार आहे. दुपारी आरती व महाप्रसाद, भजने तर सायंकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम व त्यानंतर आरती होणार आहे. रविवार ४ जानेवारी रोजी सकाळी श्री सत्यनारायण महापूजा होणार आहे. तर बुधवारी (ता.७) सकाळी ९ ते १२ या वेळेत १२२ रक्तदात्यांचे भव्य रक्तदान शिबिर होणार आहे.
गुरुवार ८ जानेवारी रोजी परमहंस भालचंद्र महाराजांचा १२२ वा जन्मदिन साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी सकाळी भाऊ नाईक (रा. वेतोरे) यांचे जन्मोत्सव कीर्तन होणार आहे. दुपारी १२ वाजता जन्मोत्सव सोहळा, आरती व महाप्रसादानंतर सायंकाळी ५ वाजता परमहंस भालचंद्र महाराजांची पालखी घोडे व वारकरी मंडळींसह कणकवली शहरातून भव्य मिरवणुकीने नेण्यात येणार आहे. रात्री १२ नंतर कलेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ प्रस्तुत ट्रिकसीनयुक्त ‘गज वज्रकाय संगम’ हा दशावतारी नाट्यप्रयोग सादर होणार आहे.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांतर्गत रविवार ४ जानेवारी सायंकाळी ४ ते ७ या वेळेत जि. प. शाळा कुणकेश्वर, कातवण यांच्या विद्यार्थ्यांचा १४ गीतांवरील समई नृत्याविष्कार होणार आहे. मंगळवारी ६ जानेवारी रोजी मनोज मेस्त्री यांची शास्त्रोक्त गायन व भावगीत-अभंग-नाट्यपदांची मैफिल ‘गुरुवंदना’ हा कार्यक्रम तर बुधवारी ७ जानेवारी रोजी एम. आर. शांताराम आय वेअर, कणकवली प्रस्तुत भक्तीगीत, नाट्यगीत व लोकगीतांची सुमधूर संगीत संध्या रंगणार आहे.
