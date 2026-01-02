‘आदिनारायण’चे थाटात प्रकाशन
म्हापण ः कोकणची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा व धार्मिक वारसा जपणारी कोकण दिप प्रकाशन, परुळे यांची ‘आदिनारायण दिनदर्शिका २०२६’ चे प्रकाशन भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. यावेळी परब यांनी, आदिनारायण दिनदर्शिका ही केवळ तारखांचे साधन नसून कोकणच्या लोककला, सण-उत्सव, परंपरा आणि धार्मिक विधींची सखोल माहिती देणारा एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक दस्तऐवज आहे. कोकणातील प्रत्येक घराच्या भिंतीवर या दिनदर्शिकेला मानाचे स्थान मिळावे, या उदात्त उद्देशाने तिची निर्मिती करण्यात आली आहे. अशा उपक्रमांमुळे कोकणची संस्कृती आणि परंपरा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचण्यास मोलाची मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. या प्रकाशन सोहळ्यास नाथा मडवळ, सुरेश ठाकूर, निकिता राऊळ, सुनील करलकर, विकास गवडे, भुषण देसाई, विशाल वेंगुर्लेकर, विद्यमान सदस्य कोचरा, कास गावचे सरपंच प्रवीण पंडित, अमय पै, निखिल राऊळ, हर्षद घोलेकर आदी उपस्थित होते.
