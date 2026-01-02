सरगवेत आज कबड्डी स्पर्धा
सरगवेत आज
कबड्डी स्पर्धा
दोडामार्ग ः तालुका कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने आयनोडे, सरगवे, पाल पुनर्वसन मित्रमंडळातर्फे कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा २१ वर्षांखालील वयोगटातील खेळाडूंसाठी आरक्षित केली आहे. उद्या (ता. ३) सरगवे खंडोबा मंदिराच्या पटांगणात होणार आहे. सायंकाळी पाच वाजता मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन केले जाणार आहे. स्पर्धेसाठी प्रथम ३००० रोख, द्वितीय २०००, तसेच बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट रायडर, बेस्ट ऑल राऊंडर अशी पारितोषिके आहेत. स्पर्धेदरम्यान काही तांत्रिक बाबी तथा काही समस्या आल्यास आयोजकांकडून निरसन केले जाईल. पंचांचा निर्णय अंतिम राहतील. संघनायक किंवा अन्य खेळाडूंनी पंचांशी नियमबाह्य समस्या निर्माण केल्यास खेळाडूंवर त्वरित कारवाई करण्यात येईल. तालुका फेडरेशनच्या नियमावलीनुसारच ही स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. स्पर्धेदरम्यान खेळाडू किंवा संघनायकाने वाद केल्यास तो संघ बाद करण्यात येईल. स्पर्धेदरम्यान संघाने शिस्त आणि नियमाचे पालन करणे गरजेचे आहे. तसेच खेळाडूंनी आधार कार्ड अथवा शाळा सोडल्याचा दाखला (मूळ प्रत) व झेरॉक्स कॉफी सोबत आणावी. तरी सर्व खेळाडू आणि प्रेक्षकांनी तथा कबड्डीप्रेमींनी या कबड्डीचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
