रत्नागिरी-प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात शेतकरी करणार उपोषण
प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात
शेतकरी करणार उपोषण
भूमी अभिलेखकडून नकाशातील चूक दुरुस्तीला विलंब
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ : वारंवार अर्ज करून आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांनंतरही भूमी अभिलेख विभागाकडून जमिनीच्या नकाशातील चूक दुरूस्त होत नसल्याने कसोप येथील ६० वर्षीय शेतकरी देवेंद्र शेलार यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. २६ जानेवारीला भूमी अभिलेख विभागाच्या कारभाराविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषण करणार असल्याचा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
शेलार यांची तालुक्यातील कसोप येथे स्वतंत्र मालकीची जागा आहे. या जागेच्या नकाशात उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून चुकीची नोंद करण्यात आली. ती दुरुस्त करण्यासाठी त्यांनी २१ जानेवारी २०२४ ला प्रथम अर्ज केला होता. आश्चर्य म्हणजे, भूमी अभिलेख विभागाने ही चूक मान्य केली; मात्र दुरुस्तीसाठी न्यायालयाचा अभिप्राय हवा असल्याचे कारण पुढे करून गेल्या दोन वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप शेलार यांनी निवेदनातून केला आहे. तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ टाळाटाळ केली जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ ऑक्टोबर २०२५ प्रत्यक्ष भेटीत संबंधित अधिकाऱ्यांना स्थळपाहणी आणि फेरमोजणी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. २५ नोव्हेंबरला फेरमोजणी झाली; मात्र अद्याप दुरूस्त नकाशा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे न्यायासाठी उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा शेलार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवदेनात म्हटले आहे. त्यांच्यासोबत ॲड. गौरव शेलार हे देखील या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.